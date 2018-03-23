Çiftlik Bank'tan sonra Sütbank: 120 milyon lira topladılar

2007 yılında kurulan ve bin 300 üyeden 120 milyon lira toplayıp düzenli süt parası ödemeyi vaat eden Sütbank'ın ödemeleri durdu. İki yıldır süt parası alamayan üyeler Emekli Albay Kılıç liderliğinde yönetimi devraldı ama 4500 hayvandan geriye 900 kaldı.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe ve Kazım Ataer'in haberine göre, Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişinin dolandırılmasına ilişkin tartışmalar sürerken, benzer bir sistemin Sütbank adı ile yıllardır çalıştığı ortaya çıktı. Aralarında, asker, polis, avukatların da olduğu 1300 kişi sisteme dahil oldu. Bu kişilerden yaklaşık 120 milyon lira toplandı. Üyelere aylık düzenli süt parası ödeneceği vaat edildi. Ancak sistem tıkandı, toplanan paralarla yeni inekler alınacağı yerde, eski üyelerin parası ödendi.

İki yıldır süt parasını alamadıklarını belirten üyeler, emekli bir albayın öncülüğünde şirketin yönetimini ele aldı. Ancak yeni yönetim de işleri yoluna koyamadı. Tesisin ve hayvanların icradan satışı gündemde.

İKİ BAŞKA ŞİRKET DAHA

Sütbank benzeri bir sistemle faaliyet gösteren iki ayrı şirketin daha 500’e yakın kişiden para topladığı anlaşıldı. Konya Ereğli merkezli İMGA Et ve Süt Ürünleri ile Tokat Zile’de bulunan Akçay Besicilik ve Süt Hayvancılığı San. şirketi, aylık süt parası vaadi ile milyonlarca lira topladı.

YASAL BOŞLUKTAN YARARLANIYORLAR

Üyeler, yatırdıkları paraları almak için icra takibi yapsa da sonuç alamadı. Bir kısım üye avukatı Mehmet Erkan Akkuş “Bu paravan şirketlere şehidin tazminatını dahi kaptıran şehit ailesi müvekkillerim var. Türk Ticaret Kanunundaki yasal boşluktan yararlanan bu kötü niyetli kişiler çok ciddi mağduriyete yol açtılar. Başbakanlıktan bu duruma el koyup, zararların giderilmesi ve suç işleme ve dolandırıcılık kastı ile hareket edenlerin cezalandırılması için kriz masası kurması gerekir” dedi.