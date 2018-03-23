Gülen'e 'vatan haini' diyen gazeteciye hapis cezası

Şikayet üzerine o dönemde görevde olan ancak şu an FETÖ’den müebbet hapis cezasıyla cezaevinde bulunan başsavcı Mehmet Burak Uzun tarafından Adalan hakkında iddianame hazırlandı.
Diken'den Tunca Öğreten'in haberine göre, Erzincan 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlanan Adalan hakkındaki ilk karar yaklaşık 5 ay önce verildi.
Halen görevde olan yargıç Muharrem Yiğittürk, Adalan’ı suçlu buldu ve 50.000 lira tazminata mahkum etti.
Gülen’e ‘vatan haini’, cemaatine ‘FETÖ’ diyen gazeteciye hem hapis hem para cezası— Diken (@DikenComTr) 22 Mart 2018
Tunca Öğreten'in haberi (@tuncaogreten)
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'MAHKUMİYETİ KESİNLEŞENE KADAR MASUMİYET ESASTIR'
Aynı mahkeme, kararından 1.5 ay sonra Adalan hakkında bir karar daha verdi. Kaleme aldığı bir yazıda, Gülen’e ‘vatan haini’ dediği için açılan davada bu defa da Adalan’a 6 yıl 6 ay hapis ve 10 bin lira tazminat cezası verildi.
'PARALARI ÖDEMEYECEĞİM'
Mahkemenin iki kararını değerlendiren Adalan, üst mahkemenin cezaları onaması durumunda karara direneceğini ve para cezalarını ödemeyeceğini söyledi.
Adalan sözlerine şöyle devam etti:
GÜLEN HALA MÜŞTEKİ VE MAĞDUR
Fethullah Gülen’in Türkiye’de hala müşteki ve mağdur sıfatında olduğunu söyleyen Adalan, üst mahkemenin kararı onaması durumunda bu kararın emsal olacağını ve Gülen’e ‘terörist’ diyen herkesin ceza alacağını savundu.
Adalan şöyle konuştu:
“FETÖ’den müebbet ceza almış, cezaevinde yatmakta olan bir savcının hazırladığı iddianameyle ceza aldım. FETÖ’ye ‘FETÖ’ demek suçsa, önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dava açsınlar.”
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