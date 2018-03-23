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    Fethullah Gülen

    Gülen'e 'vatan haini' diyen gazeteciye hapis cezası

    © AP Photo/ Chris Post
    Türkiye
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    Erzincan Detay adlı haber sitesinin sahibi Hüseyin Adalan, Fethullah Gülen'e yönelik ifadeleri nedeniyle 2 farklı cezaya çarptırıldı. Adalan, bir yazısında 'Fethullah Gülen Terör Örgütü' dediği için 50.000 lira tazminata, başka bir yazısında Gülen'e 'vatan haini' dediği için de 6 yıl 6 ay hapis ve 10.000 lira tazminata mahkum oldu.

    Fethullah Gülen
    © AA/
    Gülen'in, Erdoğan'a açtığı dava reddedildi
    Erzincan Detay adlı haber sitesinin sahibi Hüseyin Adalan 2014 yılında sitesinde kaleme aldığı yazıda, ‘Fethullah Gülen Terör Örgütü’ tanımını kullandı. Bunun üzerine Gülen’in avukatları Adalan’dan şikayetçi oldu.

    Şikayet üzerine o dönemde görevde olan ancak şu an FETÖ’den müebbet hapis cezasıyla cezaevinde bulunan başsavcı Mehmet Burak Uzun tarafından Adalan hakkında iddianame hazırlandı.

    Diken'den Tunca Öğreten'in haberine göre, Erzincan 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlanan Adalan hakkındaki ilk karar yaklaşık 5 ay önce verildi.

    Halen görevde olan yargıç Muharrem Yiğittürk, Adalan’ı suçlu buldu ve 50.000 lira tazminata mahkum etti.

    'MAHKUMİYETİ KESİNLEŞENE KADAR MASUMİYET ESASTIR'

    Türk polisi
    © Fotoğraf: AA
    FETÖ soruşturmasını yürüten polise FETÖ davası
    “Davacı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘terör örgütü kurmak ve yönetmek’ suçlaması ile soruşturma yürütüldüğü bilinmektedir. Ne var ki, mahkumiyet hükmü kesinleşene kadar kişiler yönünden masumiyet esastır. Söz konusu haberlerde, söz konusu olduğu şekilde mutlak ithamların basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi olanaksızdır. Dolayısıyla davacı hakkında anılan soruşturmadan dolayı mahkumiyet kararı verilse dahi FETÖ ibaresi kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyacaktır.” 

    Aynı mahkeme, kararından 1.5 ay sonra Adalan hakkında bir karar daha verdi. Kaleme aldığı bir yazıda, Gülen’e ‘vatan haini’ dediği için açılan davada bu defa da Adalan’a 6 yıl 6 ay hapis ve 10 bin lira tazminat cezası verildi.

    'PARALARI ÖDEMEYECEĞİM'

     Mahkemenin iki kararını değerlendiren Adalan, üst mahkemenin cezaları onaması durumunda karara direneceğini ve para cezalarını ödemeyeceğini söyledi.

    Adalan sözlerine şöyle devam etti: 

    Fethullah Gülen
    © AFP 2018/ Ozan Köse
    'Gülen'e FETÖ diyen vatandaşa ceza veren hakim, terfi etti'
    “Bir kez bile hakim karşısına çıkmadım. Adalet o kadar hızlı işledi ki gıyabımda ceza verdi mahkeme. Şu an darbe girişimi gerçekleştirilmiş gibi hissediyorum. Ülkede adalet yok ama adalet bakanı var. Teröriste ‘terörist’, vatan hainine ‘vatan haini’ demek suç olmuş.”

    GÜLEN HALA MÜŞTEKİ VE MAĞDUR

    Fethullah Gülen’in Türkiye’de hala müşteki ve mağdur sıfatında olduğunu söyleyen Adalan, üst mahkemenin kararı onaması durumunda bu kararın emsal olacağını ve Gülen’e ‘terörist’ diyen herkesin ceza alacağını savundu.

    Adalan şöyle konuştu: 

    “FETÖ’den müebbet ceza almış, cezaevinde yatmakta olan bir savcının hazırladığı iddianameyle ceza aldım. FETÖ’ye ‘FETÖ’ demek suçsa, önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dava açsınlar.”

    Etiketler:
    FETÖ, Muharrem Yiğittürk, Hüseyin Adalan, Mehmet Burak Uzun, Fethullah Gülen, Türkiye
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