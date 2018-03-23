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    Özel güvenlik çalıştırmayan alkollü mekanlar 'geçici' olarak kapatılıyor

    © AFP 2018/ FRED TANNEAU
    Türkiye
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    Ankara Valiliği, Ocak 2017'de umuma açık tüm mekanlarda özel güvenlik çalıştırma zorunluluğunu içeren bir genelge yayımladı. Ankara'da birçok alkollü işletme güvenlik görevlisi çalıştırmadığı gerekçesiyle bir aylık kapatma cezası aldı. Günlük kazançlarla işletmeyi döndüerbildiklerini söyleyen iş yeri sahipleri ise tepkili.

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    Gazete DuvaR'dan Serkan Alan'ın haberine göre, IŞİD’in gece kulübü Reina’ya yılbaşı gecesi düzenlediği saldırının hemen ardından 11 Ocak 2017 tarihinde Ankara Valiliği yayımladığı bir genelgeyle, kamuya açık yerlerdeki istisnasız tüm eğlence mekanları ve kültür merkezlerinde özel güvenlik personeli çalıştırılması talimatı verdi.

    Valiliğin genelgesinin üzerinden 15 ay geçti. Kolluk kuvvetleri özellikle Çankaya ilçesinde alkol satışı yapan mekanları denetlemeye başladı. Özel güvenlik personeli çalıştırmayan çok sayıda mekan bir ay süreyle kapatıldı. 

    'GÜNLÜK KAZANKÇLARLA İŞLETME DÖNDÜRÜYORUZ'

    Özel güvenlik görevlisi çalıştırmadığı gerekçesiyle bir aylık kapatma kararı tebliğ edilen iş sahibi kararı öğrenir öğrenmez Ankara 4. İdare Mahkemesi’ne başvurarak yürütmeyi durdurma kararı aldı. Gerekli belgeyi valiliğe götürdüğünde ‘OHAL döneminde yetkilerin valilikte’ olduğu cevabını alan iş yeri sahibine, yürütme kararına 30 gün içerisinde cevap verileceği söylendi. Yaklaşık 15 gündür güvenlik görevlisi çalıştırmadığı gerekçesiyle mekanı kapalı bulunan işletmeci şunları söyledi:

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    “Tebligatın ulaştığı gün sigortalı güvenlik görevlisini işe aldık. Dükkan kapalı olmasına rağmen 12 kişinin halen sigortasını ödüyorum. Kira ve diğer masraflar da devam ediyor. Bizler günlük kazançlarıyla işletmesini döndüren insanlarız. Dışarıdan borç alarak cep harçlığı şeklinde para vermeye çalışıyorum çalışanlarıma. Dükkan kapalı olunca çalışanların başka yerde çalışma ihtimali de ortaya çıkıyor. Sürecin sonunda ortalama 60-70 bin lira borçlanacağım. Güvenlik saplantısıyla hareket ediliyor ama bunun farklı önlemleri, yolları olabilir. Diğer işletmeci arkadaşlarımız da bize ne zaman sıra gelecek diye bekliyor. Gerekli görüşmeleri yaptığımız kişiler ‘OHAL bitmeden bu da bitmez’ diyorlar.”

    ‘İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM YARATIYOR OLABİLİRLER’

    Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan bir diğer işletmeci ise valiliğin kararının güvenlik kaygısıyla değil ‘yeni istihdam alanları’ açmak için olduğunu savundu. Kaç güvenlik görevlisi bulundurulacağı, kaç metrekarelik dükkanları kapsayacağı gibi bilgilerin kendilerine verilmeden yaptırıma maruz kaldıklarını savunan işletme sahibi şöyle devam etti:

    “Güvenlik görevlisi 24 saat mi çalışacak? Kaç güvenlik bulunduracağız? Bunlar kimse tarafından cevaplanmıyor. Şimdi herkes kapatılmamak için kulaktan dolma bilgilerle yönlendirilen yerlere başvuruyor. Yeni bir iş sahası yaratıp işsizliğe çözüm de yaratıyor olabilirler.”

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    'SADECE ALKOL SATAN YERLERE YAPILMASI YAŞAM BİÇİMİNE SALDIRI'

    Genelgenin tüm restoran ve kafeleri kapsaması gerektiğini fakat denetimlerin alkol satışı yapan yerlerle sınırlı tutulduğunu söyleyen işletme sahibi sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Bu uygulama tamamıyla insanların yaşam biçimlerine dönük bir şey. Başka yerlere müdahale edilsin demiyorum elbette ama yalnızca alkol satışı yapan yerlere güvenlik görevlisi olmadığı gerekçesiyle kapatma cezası vermek bende yaşam biçimlerine saldırı düşüncesini uyandırıyor. Bir işletmeye 6 bin lira para cezası ve bir ay kapatmak demek, ‘Sizi bitireceğim’ demektir. Bitirmenin aracı da ekonomik olarak gösteriliyor.”

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    Etiketler:
    Özel güvenlik, Alkol, Ankara Valiliği, Türkiye, Ankara
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