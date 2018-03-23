Karlov'un katiline darbe girişimi sırasında izin veren emniyet müdürüne 10 yıl hapis cezası

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ı, darbe girişiminin sabahında, 2 gün izin verip Ankara'ya gönderen dönemin Diyarbakır Çevik Kuvvet Şube Müdürü Kahraman Sezer 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Diyarbakır Çevik Kuvvet Şube Müdürü olarak görev yaparken, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Adrey Karlov suikastını gerçekleştiren Mevlüt Mert Altıntaş'ı darbe girişiminin henüz tam olarak bastırılmadığı 16 Temmuz sabahı, 2 gün izin vererek Ankara'ya gönderen Kahraman Sezer'in yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Kahraman Sezer, tutuklu bulunduğu İskenderun T tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS sistemi ile katıldı.
Duruşmada bir önceki celse verdiği esas hakkındaki görüşünü tekrarlayan savcı, sanığın 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım etmek' suçunu işlediğini belirterek, 22.5 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
'DARBE BAŞARILI OLSAYDI İDAM EDİLECEKTİM'
Esas hakkındaki savunmasını yapan Kahraman Sezer, FETÖ ile bir bağlantısı olmadığını savunarak şunları söyledi:
"Bylock kullanmadım. Cep telefonumu emniyet görevlilerini kendim teslim ettim. Çocuklarım devlet okullarında okudu, bugüne kadar sadece devlet bankaları ile çalıştım. Dosyaya göre, örgüt benim nerede çalıştığımı bile bilmiyor, ama ne hikmetse ben örgüt üyeliği ile suçlanıyorum. 15 Temmuz gecesi 1000 personelimi çevik kuvvete topladım. Şubenin etrafına silahlı ve teçhizatlı 100 polis yerleştirdim. Talimatım net ve açıktı. Hiç kimsenin ferdi ve emirler dışında hareket etmemesini istedim. Askere ateş edilmemesi emri vermedim. Vermediğim bir talimattan dolayı 21 aydır hapisteyim. Ben darbeye karşı durdum ve 3 gün uyumadan görev yaptım. Ben 15 Temmuz gecesi saat 23.30'da tedbir almaya başladım. Daha darbe girişimi devam ederken bu bir risktir. Hain darbe girişimi başarılı olsaydı, ben şu an idamla yargılanıyor olurdum. Aldığım tedbirlerden dolayı darbeci olmakla suçlanıyorum, bu tedbirleri aldığım için darbe başarılı olsaydı, idam edilecektim. Hukuk ve vicdan istiyorum. Halen Türkiye'de adaletin olduğuna inanıyorum."
Avukat savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Kahraman Sezer'i 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verdi.
KARLOV'U ÖLDÜREN POLİSE İZİN VERMİŞTİ
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Diyarbakır Çevik Kuvvet Şube Müdürü olarak görev yapan Kahraman Sezer, daha önce Ankara'dan geçici görevle emrine atanan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'a 16 Temmuz sabahı 2 günlük yıllık izin verdi. 16 Temmuz günü Ankara'ya giden Altıntaş, daha sonra yeniden geçici görev yeri olan Diyarbakır'a döndü. Geçiçi görevi bittikten sonra Ankara'ya dönen, 19 Aralık 2016 tarihinde Rus Büyükelçisi Andrey Karlov'u katıldığı bir toplantıda öldürdü. Altıntaş, daha sonra çıkan çatışmada öldürüldü.
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