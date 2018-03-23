Yargıtay, IŞİD'in Türkiye'deki ilk kanlı eyleminde cezaları onadı

Yargıtay, IŞİD'in Türkiye'deki ilk kanlı eylemi olarak bilinen Niğde-Ulukışla saldırısında Çendrim Ramadani’ye verilen 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 174 yıl 6 ay hapis, Benyamin Xu'ya verilen 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 179 yıl 6 ay hapis ile Muhammed Zakiri'ye verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 124 yıl 6 ay hapis cezalarını onadı.
Terör örgütü IŞİD'in Türkiye'de düzenlediği ilk kanlı eylem olarak kayıtlara geçen saldırı 20 Mart 2014'te Niğde'nin Ulukışla ilçesinde meydana geldi.
Taksiyle İstanbul'a gitmek üzere Hatay'dan yolan çıkan Benyamin Xu, Çendrim Ramadani ile Muhammed Zakiri, Ulukışla-Adana Otoyolu'nda rutin yol kontrolü sırasında otomobili durdurmak isteyen güvenlik güçlerine otomatik tüfeklerle ateş açtı.
Şüpheliler, Astsubay Üstçavuş Adil Kozanoğlu ile polis memuru Adem Çoban'ı öldürüp, 7 asker ve yolcu otobüsündeki 1 kişiyi yaraladı. Daha sonra gasp ettikleri kamyonun şoförü Turan Yaşar'ı öldürerek kaçtı. Çatışmada yaralan teröristler, kısa sürede yakalandı.
CEZALAR ONANDI
Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, şüpheliler Niğde Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Davanın karar duruşması, 15 Haziran 2016'da yapıldı. Sanıklardan Muhammed Zakiri ile Çendrim Ramadani susma hakkını kullanırken, Benyamin Xu, "Ben kimseyi öldürmedim" dedi.
Mahkeme, Benyamin Xu'nun 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 179 yıl 6 ay hapis ve 225 bin TL idari para cezası, Çendrim Ramadani'nin 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 174 yıl 6 ay hapis ile 225 bin TL idari para cezası ile cezalandırılmalarına hükmetti. Mahkeme, Muhammed Zakiri'yi ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 124 yıl 6 ay hapis ve 225 bin TL idari para cezasına, diğer tutuklu sanık Fuad Mövsümöv'ü de 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, diğer tutuksuz sanıklar taksi şoförü K.Ö. ile H.Y., K.Y. ve A.Y.'nin ise beraatına karar verdi.
Karar, temyiz istemi üzerine Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin gündemine geldi. Daire, yerel mahkemenin mahkumiyet ve beraat kararlarının onanmasını kararlaştırdı.
Türkiye'nin IŞİD'i 2013'te terör örgütleri listesine aldığı anımsatılan kararda, IŞİD'in dünya üzerindeki Müslüman devletleri yıkarak bir devlet kurmayı amaç edindiği belirtildi.
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