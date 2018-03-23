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    Mahkeme

    Yeğenine tecavüzden 23 yıla mahkum edilen imam: Tahrik ettiği için en az benim kadar suçlu

    © Flickr/
    Türkiye
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    Erzurum'da ablasının kızına tecavüz eden imam Abdulkadir İ., 'iyi hal' indirimi uygulanmadan 23 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar duruşmasınnda beraatini isteyen Abdulkadir İ., yeğenini suçladı: "O da beni tahrik ettiği için en az benim kadar suçlu."

    Erzurum'da, ablasının 24 yaşındaki kızına tecavüz eden ve doğan çocuğun DNA raporu ile babası olduğu belirlenen imam Abdulkadir İ. (42) 'nitelikli cinsel saldırı ve zincirleme şekilde tehdit' suçlarından 23 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. 'İyi hal' indirimi uygulanmayan Abdulkadir İ., "Ben ne kadar suçluysam o da beni tahrik ettiği için en az benim kadar suçlu" dedi.

    Olay yeri
    © AA/
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    DHA'nın haberine göre, Muş'un Malazgirt ilçesinde görevli imam olan, evli ve 2 çocuk babası Abdulkadir İ., olaydan sonra Elazığ'a kaçarken yakalandı ve 11 Ağustos 2017'de tutuklanarak cezaevine konuldu.

    Hakkındaki şikayeti öğrendikten sonra görevinden istifa eden Abdulkadir İ. hakkında Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, tecavüze uğrayan yeğenin şikayet dilekçesine de yer verildi. Dayısı Abdulkadir İ.'nin kendisine 2016 yılında tecavüz ettiğini belirten genç kadın, tehditler nedeniyle bunu kimseye anlatamadığını söyledi.

    'İMAM OLDUĞUM İÇİN HERKES BANA İNANACAKTIR'

    Polis otosunda tecavüz
    © Fotoğraf: DHA
    Ekip otosunda tecavüz iddiası: Bir polis tutuklandı
    9 Mayıs 2017'de başka bir şehirde özel bir hastanede doğum yaptığını anlatan kadın, "Dayım ile anneannemin yaşadığı köye gittik. Akşam saatlerinde evde yalnızken, dayım geldi. Televizyon izlerken battaniyeyi yüzüme kapatarak tecavüz etti. ‘Bu yaşadıklarını kimseye anlatmayacaksın. Anlatırsan seni öldürürüm, yaşatmam. Zaten kimse sana inanmaz, ben imam olduğum için herkes bana inanacaktır. En sonunda sen suçlu çıkarsın' deyip çıktı. O an korktuğum için kimseye bir şey diyemedim. Görev yaptığı Muş'un Malazgirt ilçesinden sürekli Erzurum'a gelip benimle yalnız kaldığında şikayet etmemem konusunda tehditlerine devam etti. Dayanamayıp yaşadıklarımı anneme ve ablama anlattım. Hastaneye gittik ve 6 aylık hamile olduğumu öğrendim. Yasal süreyi geçirdiğimiz için kürtaj olamadım. Mayıs ayında doğum yaptım ve bebeği Sevgi Evleri Çocuk Yurdu'na bıraktım. Öz dayımdan şikayetçiyim ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

    'BOYU VE KİLOSU BANA YAKIN, ZORLA TECAVÜZ ETMEM MÜMKÜN DEĞİL'

    3 yaşındaki kıza tecavüz etmeye çalışırken yakalandı
    © Fotoğraf: DHA
    3 yaşındaki çocuğa tecavüz etmeye çalışırken yakalanan kişi: Sarhoştum
    Yuvaya verilen erkek bebek ile Abdulkadir İ.'nin DNA örnekleri Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi Başkanlığın'da incelendi. Yapılan incelemede bebeğin yüzde 99.99 Abdulkadir İ.'nin oğlu olduğu rapor edildi.

    Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen karar duruşmasında Abdulkadir İ., tutuklu bulunduğu Elazığ'daki cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı. Boyunun 1.65, kilosunun ise 70-76 arasında olduğunu söyleyen Abdulkadir İ., yeğeninin de boyu ve kilosunun kendisine yakın olduğunu belirtti. Bu nedenle mağdura zorla tecavüz etmesinin mümkün olmadığını söyleyen Abdulkadir İ., "Ben ne kadar suçluysam, o da beni tahrik ettiği için en az benim kadar suçlu. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

    İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMADI

    Mahkeme heyeti, Abdulkadir İ.'yi ‘zincirleme şekilde tehdit' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığı ‘nitelikli cinsel saldırı' suçundan ise önce 15 yıla hapis cezasına mahkum etti. Abdulkadir İ.'nin eylemi yeğenine karşı yapması nedeniyle cezayı yarı oranda artırarak 22.5 yıla çıkardı. Mahkeme, sanığa olay sonrası ve yargılama sürecinde pişmanlığının olmaması, eylemleri inkar etmesi nedeniyle iyi hal indirimi de uygulamadı. Abdulkadir İ.'nin hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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    Etiketler:
    hapis cezası, tecavüz, imam, Muş, Erzurum
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