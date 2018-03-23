İstiklal Marşı'na ilahi yorumuna soruşturma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda geçen günlerde düzenlenen 'Okullararası Masa Tenisi Şampiyonası'nda İstiklal Marşı, mehter takımınca ilahi gibi seslendirildi.

Tepkilere neden olan yorum üzerine görevliler hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Etkinlik için oluşturulan repertuvarda yer almamasına rağmen İstiklal Marşı'nın, mehter takımının iradesiyle seslendirildiği öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı ile ilgili “En büyük üzüntüm marşı yüreklere nakşedecek bir bestenin bulunamamış olmasıdır. Burada da bestekarlara görev düşüyor. Güfte var, istenilen beste yok. Temenni ederiz ki o da çıkar” demişti.