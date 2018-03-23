Eriğin kilosu 500 liradan 100 liraya düştü

Aksu ilçesindeki 2 dönümlük serada örtü altı yeşil erik üretimi yapan Cengiz Avcı, yılın ilk eriğini 14 Şubat günü yetiştirmesiyle gündeme geldi. İlk hasatta 70 kilo erik elde eden ve kilosunu 500 liraya (tanesi 12.5 lira) satan Avcı, aynı 280 ağaçtan 2. defa erik hasadına başladı.

Avcı, yeni hasadı için “Şimdi ikinci hasada geçtik. Fiyatlar 80 ile 100 lira aralığında dolanıyor. İlerleyen günlerde daha da düşecektir" dedi.

'AĞAÇLAR SEBZE GİBİ ÜRÜN VERDİ'

2. hasat eriği de yurt dışına göndermeye başladıklarını kaydeden Cengiz Avcı “700- 800 kilo hasat bekliyoruz. Üçüncü hasat daha olacak, nisan ayında yeni meyveler gelecek. Aynı ağaçtan 3 hasat yapmış olduk. Ağaç, sebze gibi oldu. 2019 yılında da rekor kırmayı planlıyorum. Yine şubat ayında yetiştiririz ama umarım zamanı daha erkene çekmeyi başarırız" diye konuştu.

Çiftçi Avcı, bu kış havanın sıcak geçmesi, kullandıkları biyolojik ürünler ve yeni budama yöntemiyle seradan ürünü erken aldıklarını söyledi.