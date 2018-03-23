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    Gezi Parkı

    Gezi Parkı'nda çadırların yakılması talimatını veren polis müdürüne hapis cezası

    © AFP 2018/ MARCO LONGARI
    Türkiye
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    Taksim Gezi Parkı'nda eylemcilerin çadırlarının yakılması olayıyla ilgili yargılanan dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Emekli, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    Gezi Parkı'nda eylemcilerin çadırların yakılmasıyla ilgili olarak 'Çadırları toplamakla uğraşmayın, yakın gitsin' talimatı verdiği iddiasıyla yargılanan ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen dönemin Beyoğlu'dan sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Emekli hakkındaki ceza belli oldu.

    Gezi Parkı eylemleri
    © Sputnik/ Andrey Stenin
    Gezi Parkı'ndaki ‘çadırları yaktıkları' iddia edilen zabıtalara beraat
    İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Ramazan Emekli ve avukatı katılmazken, duruşmada dava konusu olay sırasında görevli olan zabıta memurlarından bazılarının tanık sıfatıyla  beyanlarına başvuruldu.

    Olay günü Gezi Parkı olaylarında görevlendirildiklerini belirten zabıta komiseri Murat Sarı, olay yerinde ismini öğrendiği İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Emekli'nin koordinesinde bir toplantı yapıldığını ve toplantıda, "Çevik Kuvvet'in alana girip topluluğu dağıtacağı, zabıtaların da belediye adına çadırları toplama görevi olduğunun" söylendiğini aktardı.

    'EMEKLİ EMİR VERDİ, ÇADIRLAR YAKILDI'

    Gezi Parkı'na Çevik Kuvvet'in girdiğini ve parkın ortalarına doğru karşı taraftan taş ve şişe atılmaya başlandığını dile getiren Sarı, "Biz o zamana kadar 20-25 çadırı toplamıştık. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Emekli beni çağırdı. Yanımda iki personelim vardı. 'Biz burada ne kendimizi koruyabileceğiz, ne de sizi, geri kalanları yakın' talimatı verdi. Bu olaydan sonra çadırlar yakıldı" diye konuştu.

    Gezi Parkı olayları
    © AA/ Arşiv
    Gezi Parkı eylemlerinden 2 yıl sonra 94 kişiye dava
    Tanık zabıta memuru Murat Yüce ise sanık Emekli'nin, zabıta komiserlerini çağırarak, "Biz burada kendimizi koruyabileceğiz, geri kalanları yakın" talimatı verdiğini ve bu talimattan sonra çadırların yakıldığını söyledi.

    Duruşmada tanık olarak bildikleri sorulan diğer zabıta memurları Hüseyin Aladağ ve Osman Çeküç de, "Ramazan Emekli'nin komiserlerini çağırdığı, Gezi Parkı'nda bulunan çadırların yakılması emrini verdiği ve bu emir üzerine çadırların yakıldığı" bilgisini verdi.

    Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanık Emekli'nin 'görevini kötüye kullanma' suçundan 5 ay, 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan da 5 ay olmak üzere toplam 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme, Emekli ile ilgili bu hükmün açıklanmasını, 5 yıllık denetimli serbestlik şartıyla geri bıraktı.

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    Etiketler:
    Zabıta, hapis cezası, Gezi Parkı, Çevik Kuvvet, Taksim, İstanbul
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