Gıda Bakanlığı, 173 firmaya ait hileli ürünleri açıkladı

Böylece, piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında bakanlıkça 2012'den bu yana 769 firmaya ait 1605 parti ürünün ismi açıklanmış oldu.
Listede tek tırnaklı ve domuz eti tespit edilen lokantalar da yer aldı.
Bakanlığın yayınladığı listeye ulaşmak için tıklayınız.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın gıda güvenliği için başlattığı hileli gıda üreten veya ithal eden firmaları açıklama uygulamasını durdurduğu ortaya çıkmıştı. Bakanlık yetkilileri bunun sebebini 'yaşanan mağduriyet' ifadesiyle açıklamıştı.
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