Yıldırım: ABD hâlâ müttefikimiz, füze savunma sisteminden vazgeçmedik

"ABD, Suriye bölgesinde birtakım yanlışlarına rağmen hâlâ müttefikimizdir, NATO'da ortağımızdır" diyen Başbakan Binali Yıldırım, "O bakımdan, NATO müktesebatına uygun savunma sistemi projemizden vazgeçmiş değiliz" dedi. Yıldırım, Erbil'e hava sahasının bu akşam itibariyle yeniden açılacağını duyurdu.
Cuma namazı sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Başbakan Yıldırım, dövizdeki dalgalanmayla ilgili şunları söyledi:
"Kurlardaki değişkenlik geçici durumdur. Zaman zaman dalgalanmalar olabilir. Bunların etkileri sınırlı ve geçicidir. Asıl olan orta ve uzun vadede ekonominin sağlıklı bir şekilde işlemesidir. Tüm makro ekonomik göstergelerimiz gayet iyidir. Bu yıl kurulan şirket sayısı artmış vaziyette. Herhangi bir tereddüte mahal yok."
ABD ile Patriot görüşmesine ilişkin açıklama yapan Yıldırım, şunları söyledi:
"Türkiye, NATO üyesi bir ülke. Dolayısıyla NATO'nun sınırları Türkiye'nin güney sınırlarından başlıyor. Türkiye'nin güney sınırlarını teminat altına alacak her türlü ortak çalışmaya sıcak bakıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, Suriye bölgesinde birtakım yanlışlarına rağmen hala bizim müttefikimizdir, NATO'da ortağımızdır. O bakımdan, NATO müktesebatına uygun savunma sistemi projemizden vazgeçmiş değiliz. Bu bakımdan patriotlar ve NATO ile uyumlu diğer savunma sistemlerine yönelik çalışmalarımız devam edecek. Bunlar S-400'ün alternatifi değil; Türkiye bu konuda zaten kararını verdi."
'SÜLEYMANİYE'DEN HERHANGİ BİR UÇUŞ GERÇEKLEŞMEYECEK'
Yıldırım ayrıca, "Bir şekilde tasvip etmediğimiz Kuzey Irak refarandumu sonrasında hava sahası kapanmıştı. Irak merkezi hükümeti hava sahasını açtı. Biz de aynı doğrultuda hava sahasını bugün itibariyle açıyoruz. Erbili kapsayacak, Süleymaniye bu uygulamanın dışında olacak" dedi.
Yıldırım, "Bundan böyle Türkiye'den veya Avrupa'dan Erbil'e sivil amaçlı ticari uçuşlar gerçekleştirilebilecek. Ancak bu sadece Erbil'le ilgili. Süleymaniye'ye herhangi bir uçuş gerçekleşmeyecek" diye konuştu.
AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın Gaziantep'te görülen davalarda 'FETÖ borsası oluştuğu' ve kararların parayla verildiği yönündeki sözlerini de değerlendiren Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:
"Arkadaşımızla Hayati Yazıcı Bey görüşmeleri gerçekleştirdi. Türkiye topyekün olarak başına gelen en büyük belalardan biri olan FETÖ ile amansız mücadele veriyor. Bu mücadele hakkında şüphe uyandıracak her türlü girişim asla ve asla kabul edilemez. Bir arkadaşımızın bu yönde kuşkuları varsa bunu kamuoyu ile paylaşmak değil partimizin yetkili organlarına ya da yargıya intikal ettirilmesi daha doğru bir yol olur."
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