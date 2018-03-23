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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan: Trump ve Putin'e geri adım atmayız dedik

    © AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'yla 2 bin dönümlük alanın TSK ve ÖSO kontrolüne geçtiğini belirterek, "Dün akşam ABD Başkanı Trump ile konuştuk. İki gün önce Sayın Putin ile de bunları konuştuk. Dedik ki 'Biz buralardan artık geri adım atamayız'" ifadelerini kullandı.

    AK Parti Bağcılar 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
      © AA/ Emin Mengüarslan
      Erdoğan: İstanbul'u yıkan CHP zihniyetinden hesap sormayacak mısınız?
      Kongremizin şehrimiz, ilçemiz için, ülkemiz için, milletimiz, demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bağcılar halk oylamasında yüzde 61'lik 'evet' oranıyla adeta bir destan yazmıştır. Şimdi yeni destanlar yazmaya hazır mıyız? Önce mart yerel seçimleri, ardından kasım cumhurbaşkanlığu hükümet sistemi bu seçimleri yaşayacağız. Kucaklayıcı olacağız asla uzaklaştırıcı olmayacağız.
    • 1992'nin Bağcılar'ı neydi bugünün Bağcılar'ı ne? Buraya bakacağız. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Eser ortada. Çalışırsan bağ oluyor çalışmazsan dağ oluyor.
    • Kanal İstanbul için geri sayım sürüyor. İnşallah çok uzak olmayan bir gelecekte ihalesine çıkılacak.

    '94'TE EVLERDE KÜVETLERİN İÇİNE SU DOLDURULUYORDU'

    • 94'te bu göreve geldiğimizde İstanbul'un çöp noktasında ne halde olduğunu biliyoruz değil mi? Susuzluk almış başını gidiyordu. Çöpü hallettik tertemiz bir İstanbul. Hava kirliliğini giderdik. Evlerde küvetlerin içine su dolduruluyordu. Dağları delerek İstanbul'a su getirdik. Şimdi bu sıkıntı giderildi.

    'ÇIKARLARIMIZIN UYUŞTUĞU HERKESLE MÜTTEFİK OLABİLİRİZ'

    • Binali Yıldırım
      © AA/ Erçin Top
      Yıldırım: ABD hâlâ müttefikimiz, füze savunma sisteminden vazgeçmedik
      Türkiye'nin Afrin operasyonundan rahatsız olanlar bölgemizde insanlık dışı görüntüler karşısında derin sessizlik içine gömülmüşlerdir. Doğu Guta'da binlerce insan katledilirken bunlar hiç rahatsız olmadılar. Teröristlerin ailelerin ellerinden zorla kopardığı 13-14 yaşındaki çocuk bunlardan hiç rahatsız olmadılar. Almanya'da bir camimizin saldırıya uğraması bunlarda hiç endişeye yol açmıyor. Mesela Arakan'da yüz binlerce insanın evlerinden edilmesi insanlık dışı işkencelerle katledilmesi bunlarda hiçbir tesire yol açmıyor.
    • Bunların duyarlılığı Türkiye'ye karşıdır. Çatlasanız da patlasanız da bir hak vaki oluncaya kadar bu yola devam edeceğiz. Türkiye husumeti dışında kıllarını dahi kıpırdatmazlar. Herkesle dost olmak zorunda değiliz ama çıkarlarımızın uyuştuğu herkesle müttefik olabiliriz.
    • 'Cumhur İttifakı'yla Türkiye'de değişim dönüşümü gerçekleştireceğiz.

    'AFRİN'LE BİTMEYECEK, ARKADA İDLİB, MENBİÇ VAR'

    Kongre öncesi dışarda bekleyen halka hitap eden Erdoğan, "Dün akşam ABD Başkanı Sayın Trump ile de bu işleri (Zeytin Dalı Harekatı) konuştuk. İki gün önce Sayın Putin ile de bunları konuştuk. Dedik ki; 'Biz buralardan artık geri adım atamayız. Biz mazlumların, mağdurların yanındayız' dedik. 'Bu millet tarihte mazlumların, mağdurların yanında olmanın adımını atmıştır' dedik. Hiçbir zaman zalimlerin yanında olmadık" dedi.

    Erdoğan, "Afrin'le bitmeyecek iş, arkada İdlib var, Menbiç var. İnşallah buralarda da hak orada tecelli edene kadar yola devam" diye konuştu.

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