Erdoğan: Trump ve Putin'e geri adım atmayız dedik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'yla 2 bin dönümlük alanın TSK ve ÖSO kontrolüne geçtiğini belirterek, "Dün akşam ABD Başkanı Trump ile konuştuk. İki gün önce Sayın Putin ile de bunları konuştuk. Dedik ki 'Biz buralardan artık geri adım atamayız'" ifadelerini kullandı.

AK Parti Bağcılar 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

© AA/ Emin Mengüarslan Erdoğan: İstanbul'u yıkan CHP zihniyetinden hesap sormayacak mısınız?

1992'nin Bağcılar'ı neydi bugünün Bağcılar'ı ne? Buraya bakacağız. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Eser ortada. Çalışırsan bağ oluyor çalışmazsan dağ oluyor.



Kanal İstanbul için geri sayım sürüyor. İnşallah çok uzak olmayan bir gelecekte ihalesine çıkılacak.

'94'TE EVLERDE KÜVETLERİN İÇİNE SU DOLDURULUYORDU'

94'te bu göreve geldiğimizde İstanbul'un çöp noktasında ne halde olduğunu biliyoruz değil mi? Susuzluk almış başını gidiyordu. Çöpü hallettik tertemiz bir İstanbul. Hava kirliliğini giderdik. Evlerde küvetlerin içine su dolduruluyordu. Dağları delerek İstanbul'a su getirdik. Şimdi bu sıkıntı giderildi.

'ÇIKARLARIMIZIN UYUŞTUĞU HERKESLE MÜTTEFİK OLABİLİRİZ'



© AA/ Erçin Top Yıldırım: ABD hâlâ müttefikimiz, füze savunma sisteminden vazgeçmedik



Bunların duyarlılığı Türkiye'ye karşıdır. Çatlasanız da patlasanız da bir hak vaki oluncaya kadar bu yola devam edeceğiz. Türkiye husumeti dışında kıllarını dahi kıpırdatmazlar. Herkesle dost olmak zorunda değiliz ama çıkarlarımızın uyuştuğu herkesle müttefik olabiliriz.



'Cumhur İttifakı'yla Türkiye'de değişim dönüşümü gerçekleştireceğiz.

'AFRİN'LE BİTMEYECEK, ARKADA İDLİB, MENBİÇ VAR'

Kongre öncesi dışarda bekleyen halka hitap eden Erdoğan, "Dün akşam ABD Başkanı Sayın Trump ile de bu işleri (Zeytin Dalı Harekatı) konuştuk. İki gün önce Sayın Putin ile de bunları konuştuk. Dedik ki; 'Biz buralardan artık geri adım atamayız. Biz mazlumların, mağdurların yanındayız' dedik. 'Bu millet tarihte mazlumların, mağdurların yanında olmanın adımını atmıştır' dedik. Hiçbir zaman zalimlerin yanında olmadık" dedi.

Erdoğan, "Afrin'le bitmeyecek iş, arkada İdlib var, Menbiç var. İnşallah buralarda da hak orada tecelli edene kadar yola devam" diye konuştu.