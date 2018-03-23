10 kişinin yaşamını yitirdiği Mecidiyeköy'deki asansör faciası davasında 16 sanık beraat etti, 9 sanık para cezasına çarptırıldı

İstanbul Mecidiyeköy'de 10 kişinin hayatını kaybettiği asansör kazası davasında karar çıktı. 9 sanık 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezaları 60 bin 800'er lira para cezasına çevrildi. 16 sanık ise beraat etti.

İstanbul, Mecidiyeköy'de 2014 yılının eylül ayında, Torunlar Center inşaatında asansörün yere çakılması sonucu hayatını kaybeden 10 işçinin ölümüyle ilgili davanın 16. duruşması bugün İstanbul Adliyesi'nde görüldü.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, asansör firmasının imalat sorumlusu Önder Türksoy, Torunlar İnşaat'ın proje müdürü Murat Aytimur, montaj işçileri Adem Akyıldız ve Turgay Dalgıç'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığa 8 yıl 4'er ay hapis cezası verdi. Hapis cezaları, 60 bin 800'er liraya adli para cezasına çevrildi. 16 sanık ise beraat etti.