Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Terör örgütüne destek verdiğini yüzüne söyleyebilen tek lider Erdoğan

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Terörle mücadele edeceğim diye Irak ve Afganistan'ı işgal eden bir ülkenin, bir terör örgütüne destek verdiğini tüm dünya kabul ediyor. Onun yüzüne söyleyemese de kabul ediyor. Onun yüzüne söyleyebilen tek ülke Türkiye, söyleyebilen tek lider Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır" şeklinde konuştu.
Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, üniversite konferans salonunda düzenlenen Fahri Doktora Tevcih töreninde, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na doktora payesi sundu. Törende yaptığı konuşmada son bir yıldır Suriye'deki çatışmaları durdurmak, ateşkesi tesis etmek ve insani yardımlar için her türlü çabayı sarf ettiklerine değinen Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:
Bugün bölgemizi, bizi ve dünyayı tehdit eden en önemli tehlike terördür. Terörizm konusunda dünyada ikircikli bir anlayış var. Çifte standart, iki yüzlülük, adaletsizlik diyebilirsiniz. Hepsine de katılırım. 'Terörle mücadele edeceğim' diye Irak ve Afganistan'ı işgal eden bir ülkenin, bir terör örgütüne destek verdiğini tüm dünya kabul ediyor. Onun yüzüne söyleyemese de kabul ediyor. Onun yüzüne söyleyebilen tek ülke Türkiye, söyleyebilen tek lider Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bir Başbakan vardır, Binali Yıldırım'dır. Bir Dışişleri Bakanı vardır o da Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanıdır.
Bugün sırf ideolojiden dolayı PKK'yı terör örgütü listesinden çıkarmaya çalışan siyasi partiler, milletvekilleri var. İdeolojilerin hepsine saygımız var. Paylaşırız, paylaşmayız. Bizim kendi görüşümüz, ideolojimiz olabilir. Başkalarının da olabilir ama herkes siyasetini, ideolojisini halkın huzurunda yapar. Halk da gider sandıktan desteğini verir, seçer ya da seçmez. Dağdaki teröristle Avrupa Parlamentosundaki milletvekili arasında bir farkın olması lazım. Bugün bu fark ortadan kalktı.
"Bugün Türkiye, Suriye'de 3 binden fazla, Irak'ta da 800'den fazla DAEŞ'li terör örgütü üyesini etkisiz hale getirmiştir" diyen Çavuşoğlu, terör örgütlerinin hepsiyle ayrım yapmaksızın mücadele etmek gerektiğini belirtti.
'GEÇMİŞTE RUSYA'YA KARŞI TALİBAN'I DESTEKLEDİNİZ, ONDAN DA MI DERS ALMADINIZ?'
Bugün Avrupa'nın da PKK ile YPG'nin ayrı terör örgütü olarak kabul ettiğini aktaran Çavuşoğlu, "Ama kabul etmelerine rağmen, YPG terör örgütüne karşı başlattığımız harekata karşı çıkıyor. 'Oradan çık' diyor. ABD'nin kendisi de kabul ediyor aynı örgüt diye ama 'Şimdi bize lazım' diyor. Ne demek bize lazım? Yarın ne olacak? Geçmişte Afganistan'dan Rusya'ya karşı Taliban'ı desteklediniz, şimdi de Afganistan'da Taliban ile mücadele etmeye çalışıyorsunuz. Ondan da mı ders almadınız? Ya o zaman samimi değildiniz ya da şimdi. Terör örgütleriyle işbirliği yapmanın faturası bu" diye konuştu.
'FETÖ BAZI ÜLKELERDE NE ZAMAN İSTERSE YÖNETİMİ ELE GEÇİREBİLİR'
Çavuşoğlu, insani dış politikanın dünyada ihtiyaç duyanlara herkesten önce yardım ulaştırılması olduğuna dikkati çekerek şu değerlendirmeyi yaptı: "Bugün dünyanın her bir köşesine insani yardımlarımızı zamanında, herkesten daha hızlı ulaştırıyoruz. Sadece afet, sel, deprem olduğu zaman değil, her zaman. ABD'nin Karayip adalarında Türkiye'nin ne işi var diyebilirsiniz ama bizim bugün en büyük yumuşak gücümüz, o ülkelerin hepsinde insani ve kalkınma yardımlarımızın olmasıdır. Afrika'ya batılılar gibi gidersek orada saygın olamayız. 12 olan büyükelçilik sayımızı en son atamalarda 41'e çıkardık. Hedefimiz 50. 54 ülkenin 50'sinde büyükelçiliklerimiz olacak, ileride inşallah hepsinde olur. Ama orada bir bayrak ya da binanın olması yetmez. Orada TİKA, Kızılay ve AFAD ne yapıyor? Maarif Vakfımız kaç tane okul işletiyor. Bizim işlettiğimiz okuldaki anlayışımız, FETÖ anlayışı değil ki. Onlar gibi o çocukları alıp, sonra onları yetiştirelim, devlet içine sızdıralım, orada darbe yapalım ya da yönetelim anlayışı değildir. Bugün bazı kardeş ülkelerin içine düştüğü durum budur. Bugün FETÖ, bazı ülkelerde ne zaman isterse yönetimi ele geçirebilir. Her şeyiyle sarmalamışlar. Bizim anlayışımız bu değil."
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