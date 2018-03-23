Erdoğan Beyoğlu'nda konuşuyor: Birliğimizden rahatsız olanları Gezi olaylarından tanırız

Erdoğan konuşmasına ''Beyoğlu çıkışımızın başladığı yerdir'' diye girdi.

''Türkiye'nin sınırötesinde ne işi var diyen her kişi aslında birliğimizden bütünlüğümüzden geleceğe güvenle bakmamızdan rahatsızlığını dışa vuruyor. Bunlar kafaları karıştırmak için atmadık takla bırakmayanların argümanlarıdır'' diyen Erdoğan

''Biz bunları Gezi olaylarından tanırız. Biz bunları 17-25 Aralık olaylarından tanırız. Biz bunları 15 Temmuz'dan tanırız'' dedi.

AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı, kalabalığın tekbir sesleri, ve Erdoğan sloganları arasında konuşuyor.

'İstanbul'un vitrini' dediği Beyoğlu ile ilgili projeler bitince İstanbul'un bambaşka olacağını belirten Erdoğan, ilçede 134 bin nüfus ve 10 bin yeni esnaf hedefini açıkladı.

''Türkiye'nin Afrin operasyonundan bu ülkenin havasını soluyan, suyunu içneb ekmeğini yiyen kimsenin rahatsız olmaya hakkı yoktur'' diyen Erdoğan ''Bunların inlerine gireceğiz dedik. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Ne oldu, Suriye'ye kaçtılar'' diye devam etti.