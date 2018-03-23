THY: Erbil’e uçuşlar 26 Mart'ta başlayacak

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Irak'ın Erbil kentine uçuşların yapılacak planlama ile en kısa sürede başlayacağını duyurdu.
Erbil’e 26 Mart’da seferlere başlıyoruz. Seferimiz satışa açılmıştır.— Bilal EKŞİ-THY GM (@BilalEksiTHY) 23 March 2018
Ekşi, Twitter'daki resmi hesabından, Kuzey Irak hava sahasının açılmasıyla ilgili açıklama yaptı.
Eylül ayında Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu, resmi Twitter hesabından yayınlanan açıklamada, "Irak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 29 Eylül Cuma günü yerel saatle 18:00'den itibaren Erbil ve Süleymaniye havalimanlarına/havalimanlarından uçuşların askıya alınacağını bildirmiştir" ifadelerini kullanmıştı.
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