Afrin'de hayatını kaybeden Türk askerlerinin cenazeleri bulundu

Hürriyet'ten Uğur Ercan'ın aktardığına göre, Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli birlikteydi. Harekatın 4. gününde Usta ve Muratdağı, Ömer Uşağı bölgesinde militanlarla girilen çatışmada yaşamını yitirdi. Ancak iki askerin cenazesine bölgedeki kötü hava koşulları nedeniyle ulaşılamadı. Afrin kent merkezinin kontrol altına alınmasının ardından askerlerin naaşları bulundu. Üsteğmen Usta ve Uzman Çavuş Muratdağı’nın cenazeleri Türkiye’ye getirildi. Askerlerin cenazeleri yapılacak DNA incelemesinin ardından ailelerine teslim edilecek.

TSK'nın yaptığı son açıklamada da ''Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 23 Ocak 2018 tarihinde şehit olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın naaşlarına ulaşılmıştır. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz'' denildi.