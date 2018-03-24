Ahmet Hakan'dan Doğan Medya'nın satılmasına ilk yorum: Hayırlısı be gülüm

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Türkiye tarihinin en büyük medya el değişimi konusunda ilk kez yorumda bulundu: "Hayırlısı be gülüm!"

© AP Photo/ Murad Sezer Aydın Doğan, satış hakkında konuştu: İnsan hüzünleniyor tabii

Hakan, yazdığı Hürriyet gazetesi ve ana haber programı sunduğu Kanal D'nin Doğan Medya Grubu'ndan Demirören Holding'e satılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hakan, satış için 'hayırlısı olmasını' temenni ederken bundan sonraki planını da "Mutlu olmak ve mutlu kalmak" ifadesiyle dile getirdi.

Hakan'ın "Bugünlerde en fazla işittiğim sorular ve verdiğim cevaplar" başlıklı yazısının Doğan Medya satışıyla ilgili olan kısımları şöyle:

— SORU: Neler oluyor?

— CEVAP: Hayırlısı be gülüm!

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— SORU: Peki şimdi ne olacak?

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— CEVAP: Bilemiyorum Altan.

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— SORU: Annenin dediği gibi… Herkes kendini kurtaracak, olan sana mı olacak?

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- CEVAP: Yarım asırlık tecrübeyle sabittir: Anneler her zaman haklıdırlar ve haklı kalacaklardır.

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— SORU: Bunca düşmanı ne ara biriktirdin?

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— CEVAP: Her zaman mütevazı olmaya gayret etmişimdir ama bu konuda mütevazı olamayacağım: Düşman sayısı arttırmakta üstüme yoktur!

*

— SORU: Var mı bir dedikodu?

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— CEVAP: Yetti gayrı! Günde en az 78 kez duyduğum bu sorudan artık fenalık geldi.

*

— SORU: Ne hissediyorsun?

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— CEVAP: Kedili, mutlu, huzurlu.

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- SORU: Bundan sonrası için planın ne?

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— CEVAP: Mutlu olmak ve mutlu kalmak.

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— SORU: Günlerin nasıl geçiyor?

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— CEVAP: Medyanın geleceğine dair yapılan kaynana zırıltısı makamındaki medya analizlerine maruz kalmamak için azami gayret göstererek…

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— SORU: Bu süreçte neyi öğrendin?

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- CEVAP: Zaten biliyordum da bir kez daha fark ettim: İnsan denilen varlık gerçekten aşırı kıskanç, hakikaten aşırı intikamcı, fevkalade kötü ve fevkalade tamahkâr…

MEDYAYI ABARTMAYALIM

— Medyayla seçim kaybedilmez.

— Medyayla seçim kazanılmaz.

— Medyayla bilinç aşılanmaz.

— Medyayla ahali kandırılmaz.

— Medyayla particilik yapılmaz.

— Medyayla propaganda olmaz.

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Kısacası…

Medyaya boyundan büyük işlevler yüklemekten vazgeçelim.