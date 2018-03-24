Ahmet Hakan'dan Doğan Medya'nın satılmasına ilk yorum: Hayırlısı be gülüm

Hakan'ın "Bugünlerde en fazla işittiğim sorular ve verdiğim cevaplar" başlıklı yazısının Doğan Medya satışıyla ilgili olan kısımları şöyle:
— SORU: Neler oluyor?
— CEVAP: Hayırlısı be gülüm!
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— SORU: Peki şimdi ne olacak?
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— CEVAP: Bilemiyorum Altan.
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— SORU: Annenin dediği gibi… Herkes kendini kurtaracak, olan sana mı olacak?
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— SORU: Bunca düşmanı ne ara biriktirdin?
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— CEVAP: Her zaman mütevazı olmaya gayret etmişimdir ama bu konuda mütevazı olamayacağım: Düşman sayısı arttırmakta üstüme yoktur!
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— SORU: Var mı bir dedikodu?
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— CEVAP: Yetti gayrı! Günde en az 78 kez duyduğum bu sorudan artık fenalık geldi.
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— SORU: Ne hissediyorsun?
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— CEVAP: Kedili, mutlu, huzurlu.
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— CEVAP: Mutlu olmak ve mutlu kalmak.
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— SORU: Günlerin nasıl geçiyor?
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— CEVAP: Medyanın geleceğine dair yapılan kaynana zırıltısı makamındaki medya analizlerine maruz kalmamak için azami gayret göstererek…
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— SORU: Bu süreçte neyi öğrendin?
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MEDYAYI ABARTMAYALIM
— Medyayla seçim kaybedilmez.
— Medyayla seçim kazanılmaz.
— Medyayla bilinç aşılanmaz.
— Medyayla ahali kandırılmaz.
— Medyayla particilik yapılmaz.
— Medyayla propaganda olmaz.
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Kısacası…
Medyaya boyundan büyük işlevler yüklemekten vazgeçelim.
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