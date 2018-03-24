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    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba

    Fakıbaba'dan Çiftlik Bank mağdurlarına: Sorgulamaları lazımdı

    © AA/
    Türkiye
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    Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, yüksek kar vaadiyle binlerce insani milyonlarca lira dolandıran Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın hakkında konuştu: "Desem ki, '100 liranız ayda 25 lira para kazanacak' Sen sorgulamaz mısın beni? Bu para nerden gelecek, ne alacaksın, ne satacaksın? Bunu insanların sorgulaması lazım."

    İTO, Bülent Tüfenkci
    © Fotoğraf: DHA
    Tüfenkci: Çiftlik Bank'ı Türkiye'nin gündemine bizler getirdik
    Fakıbaba, "Çiftlik Bank konusunda mağduriyetler yaşanıyor, ne söylersiniz?" sorusuna, "Çiftlik Bank'ı ne bilirim ne tanırım, ne görmüşüm. Önünde bir çiftlik kelimesi var. Millet Tarım Bakanını görünce hemen 'Çiftlik Bank ne oldu?' diye soruyor. Dolandırıcılık o kadar çok ki, insanlar uyanık olacak" yanıtını verdi.

    'AÇIK BİR ŞEKİLDE ADAM ALDI GÖTÜRDÜ'

    Çiftlik Bank ile ilgili hukuki sürecin devam ettiğini aktaran Fakıbaba, şunları kaydetti:

    "Çiftlik Bank konusunda Bakanlığımızın savcılığa müşteki olarak dilekçesi var. Bu da önemli. Bu konu hukukun vereceği bir karar. Ona ben bir şey diyemem ama ben şunu derim. Bütün vatandaşların uyanık olması lazım. Türkiye'de 100 liranın ne kadar kazanacağı belli. Ben size desem ki, '100 liranız ayda 25 lira para kazanacak' Sen sorgulamaz mısın beni? Nasıl kazanacaksın? Bu para nerden gelecek, ne alacaksın, ne satacaksın? Bunu insanların sorgulaması lazım. Bir yatırım yaparken buna bakmak lazım. 'Bu yatırımı yapıyorum ama ben bunu veriyorum, bana ne getirecek? Büyük bir para getirecekse, ben niye kazanamıyorum? Bu adam ne yapacak bunu?' Açık bir şekilde adam aldı götürdü yani ama inşallah Türkiye'ye getiririz diye düşünüyorum."

    Fakıbaba, Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın iadesiyle ilgili hukuksal bir süreç olduğunu, bu sürecin devam ettiğini sözlerine ekledi.

    Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bazı ziyaretler için geldiği Afyonkarahisar'da merkeze bağlı Çayırbağ beldesinde Genç Çiftçi Projesi kapsamında aldığı destek ile istiridye mantarı üretim tesisi açan Ünzile Dağdelen'nin tesisini ziyaret etti.
    © AA/ Mustafa Bayer
    Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bazı ziyaretler için geldiği Afyonkarahisar'da merkeze bağlı Çayırbağ beldesinde Genç Çiftçi Projesi kapsamında aldığı destek ile istiridye mantarı üretim tesisi açan Ünzile Dağdelen'nin tesisini ziyaret etti.

    AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü
    © Fotoğraf: DHA
    AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Döğücü: Kadına şiddeti gündeme getirenleri kınıyorum
    'KADINLAR PARA KAZANDIĞINDA KADINA ŞİDDET BİTİYOR'

    Fakıbaba, bir basın mensubunun, "Kadın ve genç çiftçilere olan destekler devam edecek mi? Yeni projeler var mı?" şeklindeki sorusu üzerine, desteklerin artarak süreceğini söyledi.

    Bakanlık olarak üretim kapasitesini arttırmak istediklerini, aynı zamanda kadınları ve gençleri köyde tutabilmeye çalıştıklarını ifade eden Fakıbaba, şöyle konuştu:

    "Ben inanıyorum ki, köydeki yaşam şehirden çok daha iyi. İnsanlar gelire de bakmıyor. Yani oradaki yaşam standartlarını evleri, yolları, bizim hepsini düzeltmemiz lazım. Olduğu zaman insanlar niye şehre gelsin. Köydeki yaşam çok daha iyi. Organik doğal bir yaşam. Şehrin dumanıdır, kirliliğidir, trafiğidir, gürültüsü, patırtısı, niçin şehri tercih etsin. Kadınlar para kazandığı taktirde emin olun kadına şiddet de bitiyor. Kadına bırakın şiddeti, kadına saygı başlıyor. Öyle kadınlar gördüm ki, eşlerini yanında çalıştırıyorlar. Bunun için kadınlarımıza çok önem vermemiz lazım. Çok desteklememiz lazım. Bunlar lafla olmuyor ve icraata geçirmek için kadının mutlaka ve mutlaka para kazanmasında çok büyük faydalar görüyorum."

    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba
    © AA/ Hamza Tav
    Fakıbaba: Patateste 8 yerli tohum ürettik, halkın morali düzelmeli
    'YERLİ TOHUM ÜRETİYORUZ, MORAL BOZACAK BİR ŞEY YOK'

    Fakıbaba, başka bir gazetecinin, yerli tohum üretimiyle ilgili sorusu üzerine Türkiye'de ilk defa 8 çeşitte yeni patates tohumu ürettiklerini dile getirdi.

    Yılda 22 milyon dolar ithalat yaparken, yılda 50 milyon dolar ihracat yapan bir ülke konumuna geldiklerini anlatan Fakıbaba, şöyle devam etti:

    "Önümüz açık, yok efendim biz tohumu falandan, filandan alıyoruz… Tabii ki hayat devam ediyor. Bazen alacaksınız, satacaksınız ama genel toplamına baktığınız zaman Türkiye'nin gıda, tarım ve hayvancılıkta gidişatı iyidir. Ben çok iyi midir diyorum? Hayır değil, daha iyi olmamız lazım. Dün Niğde'de 8 çeşit yeni yerli patates tohumu ve bunun birisi özel sektöre verilmiş. 4'ü hemen verilmek üzere. Diğer üç çeşidi de verilecek. Daha önce hiç yerli tohumumuz yokken şimdi patateste yerli tohumla üretim yapıyoruz. Yani moral bozacak bir şey yok."

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    Etiketler:
    Yerli tohum, Kadına şiddet, Çiftlik Bank, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye
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