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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı adayımız kazanacağından kuşku duymadığımız bir isim olacak

    © AA/ Evrim Aydın
    Türkiye
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimi için partisinin çıkaracağı adayın 'kazanacağından kuşku duyulmayan bir isim' olacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, AK Parti ve diğer partilerin tabanından da destek almak istediklerini ifade etti.

    Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

    "İktidarla hesaplaşma seçimde olacak. Dış politika tam bir felaket. En büyük darbeyi sanayici yiyor. Hükümet de borç batağında. 15 yılda 147 milyar dolar faiz ödediler. Faizi ödeyen bu ülkenin fakir fukarasıdır.

    AK Parti Gaziantep Milletvekli Şamil Tayyar, TBMM Genel Kurul çalışmlarına katılarak konuşma yaptı.
    © AA/ Murat Kula
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    'UTANMADAN, SIKILMADAN…'

    Saray efradı, ticareti vergi cennetlerinden yapıyor. Buna rağmen utanmadan sıkılmadan ‘yerliyiz, milliyiz' diyorlar.

    'FETÖ BORSASI KURULDUĞUNUN HERKES FARKINDA'

    Hapishaneler tıka bası dolu. Bir FETÖ borsası kurulduğunu herkes biliyor. İktidar milletvekilleri de bunun farkında.

    'SANDIKLARA SAHİP ÇIKACAĞIZ'

    Seçimde bütün sandıklara sahip çıkacağız. Sadece CHP'liler değil, demokrasiyi savunan bütün partiler, sivil toplum örgütleri ve meslek kuruluşlarıyla ortak hareket edeceğiz.

    'MİLLETE GÜVEN DUYMUYORLAR'

    Seçim Yasası'nı değiştirerek nasıl daha fazla milletvekili çıkaracakları arayışını sürdüren iki parti ittifak yapacaklarını açıkladı. Bu onların millete güven duymadıklarının göstergesidir.

    Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulu'nda konuştu
    © AA/ Ali Balıkçı
    'AK Parti, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda ittifakın önüne geçmeyi planlıyor'
    'SONLARINI HAZIRLIYORLAR'

    Milletin oyu ile değil, yasada yapılan düzenlemelerle iktidarını nasıl sürdürebileceğinin arayışıdır. Bu arayışa giren partiler, kendi sonlarını hazırlıyorlar.

    'KİM SEÇİM YASASIYLA OYNADIYSA HEP KAYBETTİ'

    Bizim tarihimiz şunu göstermiştir: Kim seçim yasalarıyla oynadıysa hep kaybetmiştir. Bunlar da kaybedecekler. Bunun için en büyük görev seçimlerde vatandaşa düşüyor. Mutlaka sandığa gidip oy kullanmalılar.

    'SİYASİ PARTİLERLE ADAY BELİRLEMEDEN ÖNCE GÖRÜŞECEĞİZ'

    Cumhurbaşkanlığı adaylığı için karar verecek olan Parti Meclisimizdir. Cumhurbaşkanı adayını belirlerken, yüzde 100 kazanacağından hiç kuşku duymadığımız, demokrasiden yana AKP tabanı ve diğer partilerden de destek almak istiyoruz. Bazı siyasi partilerle aday belirlemeden önce de oturup konuşacağız.

    GÜL YORUMU

    Sayın Abdullah Gül ile bir yıl önce görüştüm. Koşullar uygun olursa kendisiyle yine görüşürüz. Devlete hizmet etmiş herkesle görüşürüz. Bu, mutlaka adaylık anlamına gelmez.

    Yanlış Suriye politikası, ekonomik olarak da bizi vurdu. Çinliler, Suriye'de 2 milyar dolarlık ihale aldı. İranlılar ihale aldı. Rusya, sahada genişledi. ABD, Suriye'nin doğalgaz ve petrol yataklarının üzerinde konuşlandı. Ortadoğu coğrafyasında kaybeden sadece Türkiye oldu."

    Cemil Ertem
    © AA/
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    'SANKİ BATAN GEMİNİN MALLARI'

    Kılıçdaroğlu, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi için “İktidar, vatandaşın vergisiyle yapılan fabrikaları, sanki batan geminin malları gibi satıyor” dedi.

    'İCRALIK OLMAYAN YOK'

    Kılıçdaroğlu, “Ekonomi gerçekten çok kötü” değerlendirmesini yaptı ve şunları söyledi:

    “İcra daireleri tıka basa dolu. 20 yaş üstü çalışabilir nüfusun yarısı icralık. Mazota, benzine sürekli zam geliyor. Dünyanın en pahalı mazotunu kullanıyoruz. Sanayici dünyanın en pahalı elektriğini kullanıyor. İstanbul'da borcunu ödeyemediği için 1 milyona yakın ailenin elektrik ve suyu kesik. Sarayda oturanların bütün bunlardan haberi yok. Halk yoksulluk içinde, sarayda ise sefahat var. İnsanlar gergin ve toplumda ciddi bir kaygı var.”

    Danıştay Başkanı Zerrin Güngör
    © AA/ Arşiv
    Danıştay Başkanı Güngör’ün kızı 1 günde Yargıtay’a terfi etti
    'DEVLETTE NE ADALET KALDI NE DE LİYAKAT'

    Kılıçdaroğlu, “Devlette ne adalet, ne liyakat kaldı. İkisi de çöktü” dedi ve ekledi:  

    “Hakimler, sarayın önünde esas duruşa geçiyorlar. Bu gerçekten utanılacak bir tablo. Yasamayı da, yargıyı da kontrol eden bir saray çıktı ortaya. Sarayın avukatları, şu anda yargı üzerindeki en büyük güç. Yargı, Anayasa'nın kendisine tanıdığı hakkı unutmasın. Hiçbir makam, mercii, kişi, zümre yargıya emir ve talimat veremez. Bu anayasada yazıyor. Hakim ve savcıların kura çekiminden sonra Danıştay Başkanının kızı, bir ilimize atanıyor, aynı gün oradan alınıp Yargıtay'a tetkik hakimi olarak ataması yapılıyor. Bu, çürümüşlüğün en somut örneğidir. Olmaz böyle şey. Danıştay Başkanına ‘Danıştay Başkanı' demek doğru değil. O siyasi bir otoritenin, sarayın temsilcisi olan Danıştay Başkanıdır. Adalet yürüyüşümüzle ilgili yaptığı siyasi açıklamalar da onun demeçleri de sarayın Danıştay Başkanı olduğunun kanıtıdır."

    Etiketler:
    CHP, Abdullah Gül, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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