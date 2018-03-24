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    Deprem

    46 ilde deprem riski azaldı, 6'sında arttı

    © AFP 2018/ PEDRO PARDO
    Türkiye
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    Türkiye'nin deprem haritası 22 yıl sonra yenilendi. Haritaya göre 46 ilde risk azaldı, 6 ilde arttı.

    Deprem
    © Flickr/
    Deprem haritası, sistemi çökertti
    22 yıl sonra yenilenen ‘Türkiye Deprem Tehlike Haritası’, AFAD’ın uygulamaya koyduğu online deprem sorgulama sistemiyle gündeme geldi. Yeni haritada 46 ilde deprem tehlikesi azalırken, 6 ilde yükseldi. Eski haritada Türkiye topraklarının yüzde 42’si 'en tehlikeli' kategoride tanımlanıyordu. Yeni haritada bu oran yüzde 17’ye düştü. 1996 yılında hazırlanan haritada binaların yüzde 44’ü 'tehlikeli alanlar'da yer alırken, bu oran yüzde 26 olarak güncellendi. AFAD Yönetimi Başkanı Mehmet Güllüoğlu, “Yerin altı değişmedi ama fay hatlarını daha yakından tanımaya başladık” dedi.

    İSTANBUL'UN GÜNEYİNE UYARI

    Habertürk’ten Esra Nehir’in haberine göre eski haritanın herhangi bir kente ilişkin genel tahmini ortaya koyduğunu belirterek, artık semt semt, hatta noktasal olarak tespit yapılabildiğini anlatan Güllüoğlu, “Örneğin, Manisa’nın tamamı eskiden en tehlikeli olarak kabul edilen 1. bölgede yer alırken yeni haritada artık renk geçişleri var. Deprem haritasının değişmesi sadece haritanın değişmesi anlamına gelmiyor, aynı zamanda inşaatlarda kullanılan binlerce parametrenin de değişmesi demek. Her bir parametrenin bir karşılığı var, bir maliyeti var. İstanbul’da fay hattı Marmara Denizi’nden geçiyor. Özellikle güneyindeki bölge tehlikeli. İstanbul’un güneyindeki binaların daha dayanıklı yapılması gerekiyor” diye konuştu.

    Meksika - Deprem
    © REUTERS/ Carlos Jasso
    'Türkiye'de deprem tehlikesi yüzde 25 arttı'
    'TOPKAPI AYAKTA KALIR DİYE KİMSE GARANTİ VEREMEZ'

    Güllüoğlu, zemininde kayma ve sıvılaşma tespiti yapılan Topkapı Sarayı’yla ilgili olarak ise “O yarıklar deprem kaynaklı değil ama bugüne kadar ayakta kaldı diye bundan sonra da ayakta kalır diye kimse garanti veremez” ifadesini kullandı. Sitenin ilk 12 saatte 5 milyon tık aldığını, 800 bin kişinin sorgulama yaptığını kaydeden Güllüoğlu, birkaç hafta içinde siteye girişlerin e-Devlet’te olduğu gibi üyelik yoluyla yapılacağını dile getirdi.

    ‘SİLİVRİ’DE TEHLİKE ARTTI’

    Midilli'de deprem
    © REUTERS/ Giorgos Moutafis
    İstanbul'a bir uyarı daha: Deprem tehlike haritası 22 yıllık
    İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan ise haritanın eksik ve yetersiz olduğunu belirterek,”Deprem tehlike haritası değil deprem davranış haritası çıkarılmalı. Emekli Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Erdik: Benzerleri arasında en iyisi. En son teknoloji ve bilgilerle hazırlanmış çok kıymetli bir haritadır. Avrupa ile de beraber çalıştık, onların da haritalarını alıp, onun üzerine ilaveler yaptık ama onun da üzerinde. Yeni harita ile belirsizliklerin azaldı. İstanbul için 1999 depreminden sonra ana Marmara fayının konumu daha iyi belirlendi, tehlike değerlendirmeleri de ona göre yapıldı” değerlendirmesinde bulundu.

    İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz de, güncellenen harita için “MTA diri fay hatlarını 2011 yılında güncelledi. Deprem tehlike haritasının güncellenme gereği çıkmıştı. 22 yıl sonra güncellendi, geç kalındı ama mevcut bilgilere göre doğru ve iyi bir harita. Eskiden fayın Marmara denizinin içinden dümdüz gittiği düşünülüyordu, bu değişti. Fayın yeri net olarak belirlendi. Buna paralel olarak da Avrupa yakasında özellikle Silivri civarında tehlike arttı.Anadolu yakasında ise tehlike azaldı” dedi.

    İlgili konular:

    Yenilenen harita elektronik ortamda: Adresini giren deprem riskini görüyor
    Özhaseki'den deprem açıklaması: Tedirginim
    Prof. Ercan: İstanbul'da deprem 2045'ten önce olamaz
    Etiketler:
    Deprem, Mehmet Güllüoğlu, Ahmet Ercan, İstanbul, Türkiye
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