Çiftlik Bank mağdurları arasında milletvekilleri de var

Yüksek kar vaadiyle binlerce insanı 500 milyon liradan fazla dolandıran Çiftlik Bank'ın mağdurları arasında milletvekilleri de olduğu ortaya çıktı. Danabank isimli bir kuruluşun insanları dolandırması da Diyanet'e sorulan bir soru ile ortaya çıktı.

Yeni Şafak'tan Cahit Saraçoğlu'nun haberine göre Çiftlik Bank, mağdurlarının sayısı her geçen gün artıyor. Yetkili kurumlara 5000'in üzerinde şikayet başvurusu yapıldı. Şimdiye kadar 100.000'in üzerinde kişinin sisteme para kaptırdığı ortaya çıktı. Listede birçok meslek kuruluşundan kişi yer alırken milletvekillerinin de olması dikkat çekti.

Vatandaşları mağdur eden Çiftlik Bank'ın perde arkasında 11 irtibatlı şirketin de varlığı ortaya çıktı. 11 şirketle birlikte mağdur sayısı 70.000'i geçti. Araştırmayı sürdüren uzmanlara göre sisteme 81.000 kadar kişi dahil oldu. Bunlardan 77.000 zarara uğradı.

Zarara uğrayanların boyutu her geçen gün yapılan şikayetlerle ve araştırmalar ile büyüyor. Parayı kaptıranlar arasında her meslekten insan yer alıyor. Uzmanları en çok şaşırtanlar ise milletvekilleri oldu. Emekli olmuş polis ve askerlerin yanında özellikle milletvekillerinin de sisteme para kaptırmış olması dikkatleri fazlasıyla çekti.

DANABANK’I DİYANET ORTAYA ÇIKARTTI

Diğer bir Çiftlik Bank vakası ise son anda önlendi. Danabank, ismiyle para toplayan bir yapı, vatandaşların Diyanet İşleri Bakanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'na ‘helal mi haram mı?’ diye sorması sonucu önlendi. Konuyu inceleyen Kurul üyelerinin yetkililerden yardım istediği sistemin yüzünü ortaya çıkarttı. Kurul üyeleri devletin ilgili birimlerini harekete geçirdi. İnceleme sonrası vatandaşlara uyarı yapılarak sisteme girmemeleri istendi.