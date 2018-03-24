Akar'dan Afrin açıklaması: 3-5 köy kaldı

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın dün yaptığı bir konuşma basınla paylaşıldı. Buna göre Akar, "Üç beş köy kaldı. Nubl Zehra dediğimiz Halep'in banliyösüne kadar varmış, bir bütün halinde Afrin'de kontrolü sağlamış olacağız" dedi.

© REUTERS/ Khalil Ashawi Afrin'de hayatını kaybeden Türk askerlerinin cenazeleri bulundu

Orgeneral Akar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Konferans Salonu'nda, Türkiye'deki 185 üniversitenin rektörü, siyasal bilimler fakültelerinin dekanları, uluslararası ilişkiler bölümlerinin başkanları ve konuyla ilgili akademisyenlere, 'Türkiye ve Dünya Güvenlik Politikaları ve Eğitim' konulu konferans verdi.

Genelkurmay Başkanı Akar'ın burada 20 Ocak'tan bu yana Afrin'e yönelik olarak devam eden Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamadan satırbaşları şöyle:

Üç beş köy kaldı. Nubl Zehra dediğimiz Halep'in banliyösüne kadar varmış, bir bütün halinde Afrin'de kontrolü sağlamış olacağız.

En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu iş olacak, diyoruz. Ölürsek şehit, kalırsak gazi, bunun sonu yok. Bunu bütün arkadaşlarımız içselleştirdi.

Bir bütün halinde bu mücadele sürüyor. İnşallah bunu başarılı bir şekilde sonuçlandıracağız

(Yer altı yapıları) Bu koruganlar teröristlerin yapacağı iş değil. Bir devlet aklı olmadan, bir mühendislik hizmeti olmadan, bir projelendirme olmadan bunların tek başlarına böyle bir şey yapmalarının imkan ve ihtimali yok.

© AP Photo/ Karim Kadim Koalisyon sözcüsü: TSK'nın Afrin'deki harekatı DSG'nin IŞİD'le mücadeledeki dikkatini dağıttı

(Harekatta 49 askerin hayatını kaybetmesi) Onları bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum. Çok büyük kahramanlıklar var. 157 arkadaşımız, doktorların şaşkın bakışları arasında tekrar görevlerinin başına geldiler. Hiçbir torpile, hiçbir ısrara, hiçbir izaha gerek kalmaksızın, normal davransalar 45 gün istirahat alacak arkadaşlarımız.

Ayrıca Akar, yurt dışı operasyonlara da değinerek, her ortamda muhataplara "Bizim hiçbir şekilde Suriye'nin, hiçbir şekilde Irak'ın toprak ve siyasi bütünlüğüne karşı bir tavrımız yok, böyle bir şey söz konusu değil, son derece saygılıyız" dediklerini aktardı.