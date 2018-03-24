TSK: Afrin'de bütün köyler kontrol altına alındı

© REUTERS/ Khalil Ashawi Afrin'de hayatını kaybeden Türk askerlerinin cenazeleri bulundu

TSK'dan, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte yürütülen harekat hakkında yapılan açıklamada "Bütün köyler teröristlerden temizlenerek Afrin'in tamamında kontrol sağlandı" ifadeleri yer aldı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, harekat kapsamında Afrin bölgesinde kontrol tamamen sağlandı. Halkın güvenle evlerine dönüşünü sağlamak için gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Bu kapsamda TSK unsurları bölgede el yapımı patlayıcı ve mayın arama tarama çalışmalarını sürdürüyor.

TSK'nın harekat kapsamında detaylı bir açıklama yapması bekleniyor.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da dün yaptığı bir açıklamada "Üç beş köy kaldı. Nubl Zehra dediğimiz Halep'in banliyösüne kadar varmış, bir bütün halinde Afrin'de kontrolü sağlamış olacağız" demişti.