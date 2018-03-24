Bahçeli'nin A takımı belli oldu

MHP Başkanlık Divanı'na 7 yeni isim katıldı. Buna göre Bahçeli'nin yeni yardımcıları şöyle oldu:
Yaşar Yıldırım, İzzet Ulvi Yontar, Fethi Yıldız, Sefer Aycan, Deniz Depboylu, Fatih Çetinkaya, Kamil Aydın.
Ayrıntılar geliyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yardımcıları belli oldu.
MHP Başkanlık Divanı'na 7 yeni isim katıldı. Buna göre Bahçeli'nin yeni yardımcıları şöyle oldu:
Yaşar Yıldırım, İzzet Ulvi Yontar, Fethi Yıldız, Sefer Aycan, Deniz Depboylu, Fatih Çetinkaya, Kamil Aydın.
Ayrıntılar geliyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)