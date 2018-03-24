Bahçeli'nin A takımı belli oldu

MHP Başkanlık Divanı'na 7 yeni isim katıldı. Buna göre Bahçeli'nin yeni yardımcıları şöyle oldu:

Yaşar Yıldırım, İzzet Ulvi Yontar, Fethi Yıldız, Sefer Aycan, Deniz Depboylu, Fatih Çetinkaya, Kamil Aydın.

Ayrıntılar geliyor.