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    Taksi

    Atatürk Havalimanı yolcuları, taksicilerden şikayetçi

    © AA/
    Türkiye
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    Atatürk Havalimanı'nda yoğunluğun yaşandığı günlerde yeterli taksinin bulunmadığını, bazı taksicilerin kısa mesafeye götürmediklerini ileri süren yolcular, sorunun çözülmesi için yetkililerin önlem almasını istiyor.

    Taksi
    © AA/ Arşiv
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    Özellikle yağışlı havalarda, yolcuların yoğun olduğu saatlerde, duraklarda yeterli sayıda taksi bulunmaması nedeniyle uzun süre sıra beklediklerini ve bazı taksilerin kısa mesafeye gitmek istemediklerinden kendilerini araca almadığını belirten yolcular, şikayetlerini sosyal medya hesaplarından dile getiriyor.

    Taksi bulamadıkları için mağdur olduklarını aktaran yolcular, valizleriyle duraklarda beklemek zorunda kaldıklarını belirtiyor. Bazı yolcular ise valizleriyle havalimanı dışındaki caddeye yürüdüklerini, oradan buldukları taksilere bindiklerini ifade ediyor.

    Yolcular, sorunun çözülmesini, kısa mesafeye yolcu almayan veya fazla ücret talep eden sürücülere gerekli yaptırımların uygulanmasını istiyor.

    'YAKINA GİTMEM DİYE BİR ŞEY SÖYLEMELERİ SÖZ KONUSU DEĞİL'

    Taksi
    © AA/
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    Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, yolcu şikayetleriyle ilgili yaptığı açıklamada, trafiğin yoğun olduğu cuma ve pazartesi günleri sabah ile akşam saatlerinde araç bulma sıkıntısı yaşanabildiğini söyledi.

    Şehrin tüm noktalarında aynı yoğunluğun oluşabildiğini ifade eden Can, "Bizim araçlarımızın 'Yakına gitmem' diye bir şey söylemeleri söz konusu değildir. Bize öyle bir şikayet geldiği an o şoförü disiplin kurullarımıza sevk eder, ihraç işlemi yaparız" dedi.

    'BURAYA TURİST AVINA GELEN TAKSİCİLER OLUYOR'

    Elli beş yıllık kooperatifte 42 yıldan bu yana şoförlerden sabıka kaydı istediklerini dile getiren Can, bağlı taksilerinin üzerinde telefon numaralarının yazılı olduğunu, isteyen müşterilerin bu numaralardan şikayetlerini bildirdiğini ifade etti.

    Can, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ilgili telefon numaralarının şikayet için arandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

    Uber, taksi
    © REUTERS/ Osman Orsal
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    "Bizden birisi yüz kızartıcı bir suç işlediğinde onu ihraç ediyoruz ama bu kişi gidip başka bir taksi durağında çalışabiliyor. Çünkü bir liste oluşmadığı için standart yükselmiyor. Yani sadece bizim şoförleri ihraç etmemiz İstanbul genelinde standartların yükselmesine yetmiyor. İstanbul'da bizim tahminimiz 350-400 taksici takipsiz sürücü olarak çalışıyor. Bunlar, bazı otellerin önünde, Eminönü'de, Sultanahmet'te duruyorlar. Bizim için 'Dışarıdan gelen taksicileri almıyor' diyorlar. Bunun sebeplerinden bir tanesi bu. Bizim aracımız olmayınca yolcuyu sırtımızda götürecek halimiz yok ama buraya turist avına gelen araçlar oluyor."

    Atatürk Havalimanı Geliş Terminali'ne kendi kooperatifleri dışında da aracın durakta müşteri bekleyebildiğini öne süren Can, şikayetlerin çoğunun duraksız taksilerden kaynaklandığını savundu. 

    Can, Atatürk Havalimanı'na bağlı taksicilerin müşteriye kötü davranması nedeniyle alacakları cezadan çekineceğini vurgulayarak, "Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi, Türkiye'nin değil Avrupa'nın en iyi taksi durağı. Bizim taksilerimizin renkleri zaten belli. Artık dışarıdaki taksiler de araçlarını turuncuya boyayıp geziyorlar. Biz görüyoruz. Bunları belediyeye şikayet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

    Taksi
    © AA/
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    ŞİKAYET HATTI: 444 15 23

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından 2017 yılında yürürlüğe sokulan, taksilerde indi-bindi ücreti tarifesi ile kısa mesafelerde yolcu alınmamasının önüne geçilmesi hedeflendi.

    Bu konuda yaşanabilecek sorunlar ve şikayet için İstanbul Taksiciler Esnaf Odası 444 15 23 numaralı iletişim hattı kurdu. Mağdur yolcular, bunun yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Beyaz Masa’nın 153 numaralı telefona da şikayette bulunabiliyor.

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    Etiketler:
    Taksi, Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi, Fahrettin Can, Atatürk Havalimanı
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