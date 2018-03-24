Atatürk Havalimanı yolcuları, taksicilerden şikayetçi

Taksi bulamadıkları için mağdur olduklarını aktaran yolcular, valizleriyle duraklarda beklemek zorunda kaldıklarını belirtiyor. Bazı yolcular ise valizleriyle havalimanı dışındaki caddeye yürüdüklerini, oradan buldukları taksilere bindiklerini ifade ediyor.
Yolcular, sorunun çözülmesini, kısa mesafeye yolcu almayan veya fazla ücret talep eden sürücülere gerekli yaptırımların uygulanmasını istiyor.
'YAKINA GİTMEM DİYE BİR ŞEY SÖYLEMELERİ SÖZ KONUSU DEĞİL'
Şehrin tüm noktalarında aynı yoğunluğun oluşabildiğini ifade eden Can, "Bizim araçlarımızın 'Yakına gitmem' diye bir şey söylemeleri söz konusu değildir. Bize öyle bir şikayet geldiği an o şoförü disiplin kurullarımıza sevk eder, ihraç işlemi yaparız" dedi.
'BURAYA TURİST AVINA GELEN TAKSİCİLER OLUYOR'
Elli beş yıllık kooperatifte 42 yıldan bu yana şoförlerden sabıka kaydı istediklerini dile getiren Can, bağlı taksilerinin üzerinde telefon numaralarının yazılı olduğunu, isteyen müşterilerin bu numaralardan şikayetlerini bildirdiğini ifade etti.
Can, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ilgili telefon numaralarının şikayet için arandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:
Atatürk Havalimanı Geliş Terminali'ne kendi kooperatifleri dışında da aracın durakta müşteri bekleyebildiğini öne süren Can, şikayetlerin çoğunun duraksız taksilerden kaynaklandığını savundu.
Can, Atatürk Havalimanı'na bağlı taksicilerin müşteriye kötü davranması nedeniyle alacakları cezadan çekineceğini vurgulayarak, "Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi, Türkiye'nin değil Avrupa'nın en iyi taksi durağı. Bizim taksilerimizin renkleri zaten belli. Artık dışarıdaki taksiler de araçlarını turuncuya boyayıp geziyorlar. Biz görüyoruz. Bunları belediyeye şikayet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından 2017 yılında yürürlüğe sokulan, taksilerde indi-bindi ücreti tarifesi ile kısa mesafelerde yolcu alınmamasının önüne geçilmesi hedeflendi.
Bu konuda yaşanabilecek sorunlar ve şikayet için İstanbul Taksiciler Esnaf Odası 444 15 23 numaralı iletişim hattı kurdu. Mağdur yolcular, bunun yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Beyaz Masa’nın 153 numaralı telefona da şikayette bulunabiliyor.
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