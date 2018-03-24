Erdoğan CHP'yi oy hırsızlığıyla suçladı

Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şöyle:

2019'un şimdiden birilerinin uykusunu kaçırdığını görüyoruz. Zaman geçtikçe, süre yaklaştıkça 2019'u gölgelemek için şimdiden kirli senaryoların devreye alındığına şahit oluyoruz. Bugüne kadar sırtlarını darbecilere, marjinal örgütlere dayayanlar, daha ülke seçim sathı mailine dahi girmemişken millet iradesini baskı altına almaya çalışıyorlar.

Milletimizin bunlara vermek istediği dersi hiçbir zaman kavramadılar. Bir kez olsun 'Biz nerede yanlış yaptık' sorusunu kendilerine sorma eylem ve cesaretini göstermediler. Bunu yapmak yerine bir ara bunlar 'Stockholm sendromu' gibi ifadelerle kendi hezimetlerinden dolayı milletimizi suçlamaya kalkıştılar. Bugün de aynısını yapıyorlar. Şimdiden yenilgilerine, beceriksizliklerine bahane arıyorlar. Cumhur ittifakının, milletimizin nezdinde sahiplenildiğini gördükçe kendi itibarsızlıklarını örtmek için sandığı itibarsız hale getirmeye çalışıyorlar. Siyaset hiçbir zaman böyle ayağa düşürülmemiştir.

Önümüzde seçimlere en az bir sene olmasına rağmen anamuhalefet partisinin milletvekilleri, sandıkta hile yapılacağından bahsediyorlar. Ülkemiz terör örgütlerine karşı tarihinin en çetin mücadelesini verirken bakıyorsunuz, anamuhalefet seçimleri boykot etmeyi konuşuyor. Ana muhalafetin görevi sandığa pusu kurmak mıdır?

Yolsuzlukla, oy hırsızlığıyla, millet iradesine kurdukları baskılarla adeta bataklığa dönmüş siyasi geçmişleriyle yüzleşmek yerine, bir de utanmadan 2019 seçimlerine kara çalmaya yelteniyorlar. Ahlakı olmayan siyasetin ülkeye de faydası yoktur.



Kaymakanlar CHP'nin ilçe başkanıydı. Hiç böyle bir şey olabilir mi? Bunların demokrasi ile alakası yok.

Zeytin Dalı Harekatı'nda şu ana kadar 3740 terörist etkisiz hale getirildi.



CHP'nin iktidarı sandıktaki tüm hırsızlıklara rağmen ancak 4 yıl sürebildi. Ne zaman ki kapalı oy açık tasnif uygulandı, halk CHP'yi sandığa gömdü.

Gecenin hükmü güneş doğana kadardır.

Bu arada Erdoğan kongrede konuştuğu sırada tribünlerden "Vur de vuralım, öl de ölelim" sloganları yükseldi.

Buna karşılık Erdoğan, "Arkadaşlar, bu bayatlamış sloganları atmayın. Bunlar bize yakışmaz. O sloganları geçmişte birileri atıyordu. Gençler; biz nerede öleceğimizi, nerede vuracağımızı çok iyi bilen bir teşkilatız. Her şeyden önce bir siyasi parti olduğumuzu unutmayın." diyerek sloganları kesti.

Ayrıntılar geliyor..