Batman’da yaralanan asker yaşamını yitirdi

Batman’ın Hasankeyf ilçesi Kelekçi köyü kırsalında dün pusu kurup 1 askerin yaşamını yitirmesine neden olarak olay yerinden kaçtığı belirtilen PKK’lılara yönelik yapılan operasyonda yaralanan Uzman Çavuş İbrahim Çetin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.