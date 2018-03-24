Çorlu'da çocuk istismarı iddiası: 1 kişi tutuklandı

Ailenin ihbarı üzerine harekete geçen Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik görüntülerini inceleyerek şahsın kimliğini belirledi.
Küçük kıza zorla cinsel içerikli görüntüler izlettirmek istediği iddia edilen E.K. evine yapılan baskınla yakalandı.
Gözaltına alınıp Çorlu Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şahsın, aynı iddiayla daha önce de suç kaydının bulunduğu öğrenildi.
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