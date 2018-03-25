MEB Müsteşarı: Bakanlık bünyesinde FETÖ ile mücadele nihayete ermiştir

Artvin’in Yusufeli ilçesine giden Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Tekin, Doğan Haber Ajansı (DHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bakanlık olarak FETÖ ile mücadeleye 2013 yılında başladıklarını hatırlatan Tekin, dershanelerle ilgili düzenleme getirdiklerini, bu düzenlemeyle kendilerinin Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Danıştay tarafından sürekli engellenmeye çalışıldığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde FETÖ ile mücadelenin nihayete erdirildiğini vurgulayan Tekin şınları söyledi: "15 Temmuz sonrasında Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında aldığımız tedbirler çerçevesinde FETÖ ile mücadele, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde nihayete erdi. FETÖ’ye bağlı ve iltisaklı 2500 civarında okul, dershane ve yurt binalarının tamamını kapatarak kamulaştırıp devletin, milletin hizmetine sunduk. Bunların dışında FETÖ ile irtibatlı olan yaklaşık 30 bin civarında personel ve öğretmenin bakanlıkla ilişiğini kestik. Müfredatlarımıza, ders kitaplarımıza ve programlarımıza sirayet etmiş FETÖ unsurlarının tamamını sistemin dışına çıkardık. Şu anda FETÖ ile mücadele Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde nihayete ermiştir. Bundan sonra rutin faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz."