Erdoğan: O beğenmedikleri ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda 302 şehit verdi

AK Parti Giresun Olağan Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "O beğenmedikleri ÖSO, Fırat Kalkanı Harekatı'nda 614 şehit verdi. Zeytin Dalı Operasyonu'nda ise şu ana kadar 302 şehit verdi" dedi.