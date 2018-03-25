Erdoğan: O beğenmedikleri ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda 302 şehit verdi

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
- 'Bir metal yorgunluğu var' dedim. Bunu aşmamız lazım. Afrin harekatıyla bir diriliş hareketinin içerisine girdik. Hep daha yükseğe çıkmak daha ileriye gitmek için çaba harcadık. Oy oranımız yüzde 50 olsa bile yerinde saymak başarı değildir. AK Parti başkalarıyla dğeil, kendi elde ettiği sonuçlarla yarışmıştır. Ülke düşmanlarına Osmanlı tokadı indirecek bir zafere koşmak istiyoruz.
- Birileri seçim standardını vermemezi spekülasyonlarına alet ediyor. Bazıları senaryo üretiyor. Biz her an seçime hazır olan her an seçim olacakmış gibi çalışan bir siyasi hareketiz. Bu bir parti değil dava. Biz oyları yükseldikçe böbürlenen değil, büyüdükçe tevazusu artan, sorumluluğu artan bir partiyiz.
- 2019'da AK Parti'yi ve MHP ile yapmış olduğumuz cumhur ittifakını gelmiş geçmiş en yüksek oy oranları ile tanıştıracağız. 2019 seçimlerinde sandıkları patlatacak milletin ve ümmetin beraberliğini zirveye taşıyacağız.
- (2005 yılında Türk Lirası'ndan 6 sıfır atılması) Hatırlayın paramızda sıfırlar vardı değil mi? Tuvalete gittiğimiz zaman kaça gidiyorduk? 1 milyon lira. Hatırlayın, ne günlerdi o günler ya. N’oldu, biz geldik, dedik bu altı sıfırı bir atın bakalım. Altı tane sıfırı attık, 1 milyonluk tuvalet 1 liraya düştü. Bugünleri gördük mü. Mesele bu, iş bilenin kılıç kuşananındır.
- (CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu) Kolay kolay kızdıramazsınız ha. Öyle de bir özelliği var.
- Bugünün Afrin raporunu da vereyim. Bunlar PYD'ye terör örgütü demek için elimizde yeterli delil yok tezini savunuyorlardı. Afrin operasyonunu başka türlü sabote etmenin çabasına düştüler. ÖSO'daki kerdeşlerimize iftiralar atarak Zeytin Dalı Harekatı'nın başarısını gölgelemek istediler. Bunlar PYD/YPG'ye verdikleri desteği ÖSO'ya vermediler. O beğenmedikleri ÖSO, Fırat Kalkanı Harekatı'nda 614 şehit verdi. Zeytin Dalı Operasyonu'nda ise şu ana kadar 302 şehit verdi.
- Doğu Guta'dan bu sabah bir lider hanımefendinin mektubunu aldım. "Afrin'de attığınız adımları Doğu Guta'da da atın" diyor.
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