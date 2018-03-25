Modacı Cemil İpekçi'den Erdoğan'a çağrı: Hassasiyetini, sanatçılara yaklaşımını biliyorum

Modacı Cemil İpekçi, kendi adıyla gelinlik, kıyafet ve ev tekstil ürünleri piyasaya çıkaran firmalara dava açma kararı aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da çağrıda bulunan İpekçi "Cumhurbaşkanımızın bu konulara hassas olduğunu biliyorum" dedi.

Avukatları Suna Enyüce ve Yüksel Yangel ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyen modacı Cemil İpekçi, taklit ürünlerin kendi markasıyla piyasaya sunulduğu ve markasına zarar verildiği gerekçesiyle hukuki haklarını sonuna kadar kullanacağını ve hiçbir uzlaşma teklifini kabul etmeyeceğini söyledi.

İpekçi şunları söyledi: "Ben 46 yılda bu isme gelmiş, ülkemi yurt dışında temsil etmiş, ülkemin adının duyulması için çabalamış, sadece sanatıyla ayakta durmuş bir insanım. Marka olduğumu bu kadar bilmiyordum. Bu sayede fark etmiş oldum. Hayatımda ilk kez böyle ciddi bir karar aldım ve bu hırsızlara dava açmaya, bunlarla savaşmaya karar verdim."

İpekçi, "Cemil İpekçi Home ürünleri bire bir taklit ediliyor. Cemil İpekçi gelinlikleri Türkiye'nin her yerinde satılıyor. Erzurum'dan bir vatandaş sosyal medyadan bana "Gelinliğinizi aldım, duvak çok pahalıydı, size indirim için soracaklarını söylediler" diye yazdı. Benim Türkiye'nin hiçbir yerinde gelinliğimi yapma hakkını verdiğim, etiketimi kullanma hakkı verdiğim bir firma yok. Bunların hepsi sahte…" diye devam etti.

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunan İpekçi, "Cumhurbaşkanımızın bu konulara hassas olduğunu, sanatçılara yaklaşımını biliyorum. Adalet Bakanlığı'nın buna el atacağını, bu tür davaların çabuk sonuca ulaşacağını düşünüyorum. Dış ülkelerde bu tür suçlarda çok ciddi para ve hapis cezaları var. Bu hırsızlığın en büyüğüdür, utanmazlıktır" ifadelerini kullandı.