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    Erdoğan: Bizi SİHA yapar hale getirdiler

    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon İl Kongresi'nde konuşuyor.

    Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

    • Son zamanlarda bürokrasinin ağır işlediğine dair şikayetler gelmeye başladı. Buradan açıkça söylüyorum; sorumluluk almaktan çekinen, imza atmaktan imtina eden, mevcut projeleri süratle yürütmekte, yeni projeler üretmekte yetersiz kalan hiçbir bürokrat, bulunduğu makamı fuzuli yere işgal etmesin. Bunun affı yok, versin istifasını çeksin gitsin.Bürokrasinin içinde ve dışarısında bu ülkeye hizmet edecek çok yetişmiş insanımız var.
    • Türkiye'nin kaybedecek tek bir saniyesi bile yoktur. Hızlı hareket etmek zorundayız. Geçmişte yapılan yanlışların zaaafların faturasını bugün biz ödüyoruz. Savunma sanayiinde gerçekleştirdiğimiz hamleler olmasa bu operasyonların hiçbirini yapamazdık. Şu an bile ciddi sabotajlarla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Zırhlı taşıyıcılarımızı, insansız hava araçlarımızı, silahlı insansız hava araçlarımızı da yapıyoruz. Dışarıdakilerden istiyoruz bize SİHA verin veremeyiz diyorlar. Diyorlar ki kongreden izin çıkmadı. Sağolsunlar sonunda bizi bunları yapar hale getirdiler. Bütün mesele inanç azim ve gayret.
    •  Afrin'de silahlı-silahsız insansız hava araçlarını gördünüz, onları biz yaptık. Onlar olmasaydı işimiz zordu. Koordinatları veriyor; F-16'lar o teröristleri oraya gömüyor. Buraya gelirken sordum ne kadar oldu dedim. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 747 oldu. İnlerine gidereceğiz dedim hatırlayın. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Afrin ile iş bitmeyecek. PKK'lılar Sincar'a doğru gittiler. ‘Oraya da gireceğiz' dedim. Oraya da operasyonlar başladı.
    • Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3747.
    • Bugün 25 Mart. Bundan 9 yıl önce Türkiye büyük bir acı yaşadı. BBP kurucusu Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimizi rahmetle yad ediyorum. Kendisi yaşasaydı eminim ki 15 Temmuz ve sınır ötesi operasyonlar başta olmak üzere attığımız adımlarda yanımızda olur bizimle omuz omuza mücadele ederdi. Şu anda onun varisi arkadaşlarımız da bizimle yürüyorlar sağolsunlar. Benim tanıdığım Muhsin Yazıcıoğlu milli ve yerliydi. 
    • Biz elbette müttefiklerimize silah doğrultmayız. Ama gördüğümüz hiçbir teröristi de affetmez, indiririz.
    • Amerika'nın bir önce Münbiç'in denetimini terör örgütünden alıp, bölgenin gerçek sahiplerine devretmesi gerekir. Biz bu kardeşlerimizle birlikte kısa sürede Münbiç'i alt yapısı ve üst yapısıyla ayağa kaldırır, ülkemizde yaşayan bölge halkının bir an önce evlerine dönmesini sağlarız. Şayet terör örgütü buradan çıkartılmazsa, o zaman bu işi bölge halkıyla birlikte biz yapmak mecburiyetinde kalırız.
    • Onlar imhaya gelir biz ihyaya gideriz. Onlar bölgenin tarihine ve insanların kültürüne hoyratça saldırır, biz insanların namuslarını ve geleceklerini teminat altına almaya gideriz. Onlar işgale gelir, biz kurtarmaya gideriz. Aramızdaki fark bu kadar açıktır, kesindir.
    • İnşallah kısa sürede Tel Rıfat'ı da kontrol altına alarak, bu harekatı hedefine ulaştıracağız.

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