Çavuşoğlu: Türkiye'nin dünyadaki itibarı çok yüksek

© AFP 2018/ Aris Oikonomou AB: Türkiye ile Varna zirvesi kolay geçmeyecek

AK Parti Bursa İl Başkanlığınca Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Siyaset Akademisi dersinde yaptığı konuşmada Çavuşoğlu, "Bugün Türkiye girişimci ve insani dış politikayı en başarılı şekilde uygulayan ülkedir. Neticesini de alıyoruz, faydasını da görüyoruz. Bakmayın siz iki Batı Avrupa ülkesinin Türkiye'ye ders vermeye çalıştığını, Türkiye'nin dünyadaki itibarı çok yüksek" dedi.

'ACABA İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİNE Mİ GİDİYORUZ?'

Çavuşoğlu, Türkiye'nin yoğun ve aktif bir dış politika izlediğini anlatarak, şöyle konuştu: "Dik duruşumuzu, söylemlerimizi görüyorsunuz ama neden böyle bir dış politika izliyoruz? Nasıl bir dış politika izlenmeli? Türkiye ve dünyada neler oluyor? Neden Türkiye'nin dış politikası ciddi bir değişim ve dönüşüm yaşadı? Düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Dünya ve bölgemiz adeta bir geçiş dönemi yaşıyor. Esasen olumlu ve olumsuz anlamdaki gelişmelere baktığımızda tam bir geçiş dönemi. Bazı gelişmelere bakıyorsunuz 'Acaba İkinci Dünya Savaşı öncesine mi gidiyoruz? Birinci Dünya Savaşı öncesi bir dünya tablosu mu görüyoruz?' Ama diğer taraftan dünya değişiyor, küreselleşiyor. O zaman da 'Nereye gidiyoruz?' diye soruyoruz."

'PEKİ BU AVRUPA NEREYE GİDECEK?'

Çavuşoğlu, Avrupa'nın ekonomik politikalarında bir gerilemenin, sosyal politikalarında bir başarısızlığın olduğunu ifade ederek, "Peki bu Avrupa nereye gidecek? Her şeye rağmen dünya ile kıyasladığımız zaman halen en kalkınmış bir kıta da diyebiliriz. Avrupa için söylediğim sorunlar genel anlamda dünyanın birçok bölgesi ve kıtası için geçerli. Dünya toplumları değişik sınamalarla karşı karşıya ama diyorum ya geçiş süreci ve ikilemler var. Diğer taraftan baktığımız zaman ekonomik fırsatlar ortaya çıkıyor, yeni yeni teknolojiler her alanda. Dünyada ve Türkiye'de sanayi ağırlıklı ekonomiden hizmet ağırlıklı ekonomiye doğru bir gidiş var." diye konuştu.

'BAKMAYIN İKİ BATI AVRUPA ÜLKESİNİN TÜRKİYE'YE DERS VERMEYE ÇALIŞTIĞINA'

Türkiye dış politikasının temel prensibi ya da çerçevesinin girişimci ve insani dış politika olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "İnsani dış politikada esasen ecdadımızdan aldığımız mirasın devamını bile bizim milletimizin hasretini, gönlünü yüreğini yansıtıyor. Bu ikisinin sentezini yapmazsak dünyada saygın olamazsınız. Bugün Türkiye girişimci ve insani dış politikayı en başarılı şekilde uygulayan ülkedir. Neticesini de alıyoruz, faydasını da görüyoruz. Bakmayın siz iki Batı Avrupa ülkesinin Türkiye'ye ders vermeye çalıştığını, Türkiye'nin dünyadaki itibarı çok yüksek." ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE ÜYE OLDUĞU TÜM ÖRGÜTLERDE SAYGIN ÜLKE'

Çavuşoğlu, her ülkeyle ilişkilerin iyi kurulması, "kazan kazan" anlayışıyla karşı tarafa saygı duyulması gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti: "Bugün Batı'nın ve Avrupa'nın tepeden bakma anlayışıyla Afrika'ya giderseniz, küçük ülkelere giderseniz saygın olamazsınız. O yüzden herkesi eşit bir ortak olarak göreceksiniz. Vizeleri kaldıracaksınız. Seyahatin önündeki engelleri kaldıracaksınız ki iş adamlarınız dünyanın her yerine gidecek. İş adamlarınızın sorunlarını takip edeceksiniz ki onlar devletin gücünü ve şefkatini gittiği her yerde hissedecek. Ticaret önemli, ikili ilişkiler de önemli ama sadece ülkeler nezdindeki dış politikalarınız sizi güçlü yapmaz. Siz uluslararası örgütler nezdinde de aktif olmazsanız ve üye olabileceğiniz örgütlere üye olmazsanız ki bugün üye olabileceğimiz örgütlerden üye olmadığımız bir tek AB var, o da bizden kaynaklanmıyor. Diğer örgütlerde de ortaklık, gözlemcilik gibi statüler elde etmezseniz, buralarda da hakkı savunmazsanız, haksızlığa karşı dik durmazsanız sizi kimse saymaz, kimse dinlemez. Bugün Türkiye üye olduğu tüm örgütlerle çok yoğun bir iş birliği içindedir ve saygın bir üyedir. Bugün tüm dünya ülkeleri üye olmasına rağmen BM'nin reforma tabi tutulması gerektiğini söyleyen lider de Recep Tayyip Erdoğan çünkü buralara üye olmak demek sadece kararları kabul etmek veya sesini çıkarmadan oturmak anlamına gelmez. Varsa yanlışlıklar bunları da söylemeniz gerekiyor."