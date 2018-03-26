Karamollaoğlu: AK Parti açık açık korkmaya başladı, ecele faydası yok

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Isparta’da düzenlenen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı’na katıldı.

Milli Gazete'de yer alan habere göre Karamollaoğlu burada özetle şöyle konuştu:

"Olağanüstü hali uzattıkça uzattılar, olağan hale getirdiler. Korkarım, seçime de böyle götürecekler. Böyle bir baskıyla seçime gidilirse bu seçim, ne kadar adil bir seçim olur; bu da tartışılır. 2019 seçimleri, Türkiye'nin bekası için önemli. Biz bunu böyle görüyoruz; ama iktidar partisi de kendi bekası olarak görüyor. Açık açık korkmaya başladılar. Korkunun ecele faydası yok. Bu darbımeseldir. Bu millet, sizi aşağı indirecek.

'ÜLKEDE KORKU HAVASI VAR'

Herkes suskun. Konuşursam başıma bir iş gelir mi diye ağızlarını kapalı tutuyorlar. Yanlışı gördükleri halde ona yanlış diyemiyorlar. Şunu biliyoruz ki; korkunun ecele faydası yok. O yüzden korkmadan, çekinmeden konuşacağız. Yanlışa yanlış diyeceğiz. Çünkü bu korku havası ancak korkmayan insanların seslerini yükseltmeleri ile ortadan kalkar.

Dış politikada biz hep savrulduk. Geçmişte bizimle beraber olan arkadaşlar bugün bizden koparken, kurtuluşu Avrupa Birliği’nden aradılar. Unutmasınlar. Bugün ise ‘Ne biçim Avrupa Birliği’ diyorlar. ABD’ye, ‘bu nasıl stratejik ortaklık diyorlar’. E biz de günaydın diyoruz. Avrupa Birliği, Hıristiyan ve Yahudi medeniyeti üzerine kurulan bir birliktir. Medeniyetler hep inançlar üzerine inşa edilmiştir. Biz ise geçmiştekendi inancımız üzerine kurulan medeniyetin mensuplarıyız. Farklılıklar var aramızda. Onlar, hasımlarını katletmekten, ezmekten zevk alırlar. Hiç tereddüt etmezler. Kendi koydukları kuralları bile çiğnerler.

© AFP 2018/ Hocine Zaourar Saadet Partisi: Toplum ekonomi konuşmasın diye mehter veriyorlar

IMF’nin koyduğu kurallara göre uygulanan ekonomi anlayışında hiçbir değişiklik yapılmadı. Son 16 yılda ödediğimiz borç faizi 700 milyarı geçmiş. Geçen sene ödediğimiz faiz 60 milyarı, bu sene ödeyeceğimiz faiz hükümetimizin kendi tahmini ile 71.7 milyar TL. Gelecek sene belki bu 85 veya sonraki sene 96 olacak.Toplam aldığımız borç ne kadar biliyor musunuz? 1,5 trilyona yakın. Son 16 yıl içinde aldığımız borç. Bu borcun yüzde 40’ı oranında faiz ödemişiz. Onun için kazanmamız fayda vermiyor. Çuvalın dibi delik. Ne koysan akıyor. Bu sistemle ekonomiyi ayağa kaldıramazlar."