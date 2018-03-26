Sütbank: 553 inek öldü, ödeme yapamayacağız

Çiftlik Bank benzeri olduğu belirtilen Sütbank, üyelerine "533 adet hayvan ölmüştür. Bu sebeple çiftliğimizde üretim geçici süreyle durmuştur” mesajı gönderdi. Sisteme yaklaşık 500 kişinin 100 milyon lira yatırdığı tahmin ediliyor.

Hürriyet'in haberine göre, Konya Karapınar’da kurulu bir çiftliğe yüzlerce kişi para yatırdı. Sütbank adı verilen sistemle üyelerin parası ile aldıkları ineklerin süt parası ödeneceği vaat edildi. Bir yıl kadar önce temeli atılan sistemin, bir ay önce üyelere gönderilen mesajla çöktüğü anlaşıldı. Mesajda “… 533 adet hayvan ölmüştür. Bu sebeple çiftliğimizde üretim geçici süreyle durmuştur” denildi.

BİR AİLE 350.000 LİRA YATIRDI

Bu mesaj sonrası birçok üye şirket ile temasa geçmeye çalıştı. Aldıkları yanıt “Ödemeleriniz yapılacak” yönünde oldu. Ancak net bir tarih de verilemiyor. Şirketin internet sitesi kapatılırken, DKC Hayvancılık’a üç inek için 21.000 TL para yatıran isimlerden E. Y., “Babam 198.000 TL, kız kardeşimin 112.000 TL, kuzenim 21bin TL, bir arkadaşım ise 7.000 lira yatırdı. Sistem baştan beri bana güven vermemişti ama girdik bir şekilde. Şimdi paramızı nasıl kurtaracağız bilmiyoruz” dedi.

© AA/ İbrahim Yozoğlu Çiftlik Bank Temmuz 2016'dan bu yana 1 milyarın üzerinde para toplamış

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre de ticari unvanı ve şirket kaydı bulunmayan 'DKC Hayvancılık' adına açılan 'dkchayvancilik.com' internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarından 'İnek kiralama projemiz' başlığı altında yatırımcı arayan A.D, iddiaya göre, üyelerine cazip yatırım, sıfır risk ve yüksek kar vadetti.

Üye olmak isteyenlere, ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki 140 dekar arazi üzerine kurulu çiftlikte 750 sağmal inekten süt üretimi yapıldığı bilgisini veren A.D, kısa zamanda bin 500'e yakın üye topladı.

A.D'nin, 13 maddelik basit sözleşme imzalayan üyelerden yüzde 35 net kar vaadiyle iki yılda 100 milyon lira topladığı iddia ediliyor.