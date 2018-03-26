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    NATO

    NATO'daki skandalı ortaya çıkaran binbaşı: Cumhurbaşkanımıza hakaret ettirmem

    © AFP 2018/ GEORGES GOBET
    Türkiye
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    Konu:
    NATO'da Türkiye skandalı (31)
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    Norveç'te yapılan NATO tatbikatında Atatürk ile Erdoğan’ın hedef haline getirilmesi skandalını ortaya çıkaranlardan Binbaşı Bozkurt'un verdiği ifadede "Cumhurbaşkanımıza hakaret ettirmem" dediği öğrenildi. Skandalı ortaya çıkaran bir diğer subay da "Atatürk'ün İstiklal Madalyalı resminin 'President' bölümüne konduğunu üzüntü ile tespit ettim" dedi.

    Norveç’te geçen yıl yapılan NATO’nun ‘Trident Javelin-2017’ tatbikatında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk düşman liderler arasında gösterilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sahte bir hesapta düşman ile iş birliği içerisinde gösterildi. Türkiye’nin tatbikattan çekilip sert tepki göstermesinin ardından NATO yetkilileri üst üste özür diledi. Skandala imza atan Norveç ordusu personeli de görevden alındı. 

    NATO
    © REUTERS/ Ints Kalnins
    'NATO'daki skandalı FETÖ kumpası mağduru kadın binbaşı ortaya çıkardı'
    Sabah gazetesinden Yüksel Temel'in haberine göre, Ankara Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında skandalı ortaya çıkaran Binbaşı Ebru Nilhan Bozkurt ile subay Volkan Atayer geçen hafta Cumhuriyet Savcısı Gürhan Özok'a gelerek, tanık olarak ifade verdiler.

    'HESABI TAKİP ETTİM'

    Binbaşı Ebru Nilhan Bozkurt, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreterliği'nde İdari ve Koordinasyon Şube Müdürü olarak görev yaptığını belirterek şu ayrıntıları paylaştı:

    Tatbikat esnasında Tatbikat Kontrol Merkezi (EXCON) tarafından kontrol edilen ve NATO Gizli Geniş Alan ağı üzerinde yer alan TRJN17 sayfasında Twitter'ı simüle etmek maksadıyla oluşturulan 'chatter' uygulamasında 14 Kasım 2017 tarihinde öğleden sonra 'RTerdogan' kullanıcı adıyla bir profil açıldığını tespit ettim. Hesabı takip etmeye başladım. İlk olarak Türkiye'nin senaryo gereği halen NATO ile harp halinde olan Skolkan Federasyonu'ndan (FOS) SAA20NG Füzesi almak üzere anlaşma yaptığı gönderisinin yayımlandığını, sonrasında NATO'nun bu savaştaki başarısızlığına ilişkin karikatür ve FOS Cumhurbaşkanı Joachim Blixen (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tatbikattaki temsili ismi) ile ortak Simülasyon Merkezi kurulmasına ilişkin anlaşmaya varıldığı bilgisinin verildiğini tespit ettim.

    Türkiye- NATO- Bayrak
    © REUTERS/ Murad Sezer
    NATO: Erdoğan ve Atatürk'ü hedef seçen subay kovuldu
    'OLUMSUZ ALGI OLUŞTURMAK MAKSADIYLA…'

     Bu profilden Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye aleyhine olumsuz algı oluşturmak maksadıyla, eğitim hedeflerine uygun olmayan şekilde, gerçek dünya ile eğitim dünyasını birbirine bağlayan ve Türkiye aleyhine paylaşım yapılması üzerine 14 Kasım 2017 akşam saatlerinde MARCOM Halkla ilişkiler Ofisi'nde daimi görevde bulunan Dz. Binbaşı Özkan Yüksel ile MARCOM Halkla İlişkiler Subayı Yarbay Applehans'a rapor ettim.

    'RAPORLAYIP UYARDIM'

     Sayın Cumhurbaşkanımıza hakarete varan sözler söyletmeyeceğimi ve onu düşman kuvvetler ile müttefik gibi gösteren bir paylaşımı kabul etmeyeceğimi, derhal işlem yapılması gerektiğini ifade ettim. Bunun üzerin Yarbay Applehans tarafından gerekli işlemlerin başlatılacağı söylendi. 'RTerdogan' kullanıcı adıyla açılan sahte hesabın 15 Kasım 2017'de sabah saatlerinde kapatıldığını tespit ettim."

    Türkiye - NATO - Bayrak
    © AFP 2018/ BENOIT DOPPAGNE
    Global Research: NATO’nun hem Atatürk’ü hem Erdoğan’ı hedefe koyması tüm Türkiye’ye karşı bir hareket
    'ATATÜRK'ÜN İSTİKLAL MADALYALI FOTOĞRAFIYDI'

    Genelkurmay Kıdemli Subaylığı Maliye Bakanlığı Satın Alma Subayı olarak halen NATO Kara Komutanlığı'nda görev yaptığını belirten Volkan Atayer, Atatürk'ün 'düşman liderler' arasında gösterildiği fotoğrafı nasıl tespit ettiğini şöyle anlattı:

    "29 Ekim-17 Kasım 2017 arasında Norveç'te icra edilen tatbikata katıldım. Tatbikat sırasında oluşturulan sanal platformda 15 Kasım 2017'de saat 09.05 sularında günlük brifinglerime hazırlanırken, ülke çıkarları aleyhine herhangi bir husus olmaması maksadıyla bilgisayarımda tarama yaptım. Bu tatbikat için Norveç tarafından oluşturulmuş 'düşman kuvvetler' sayfasına girdiğimde 'Minister' bölümünde liderlerin resimleri içinde Mustafa Kemal Atatürk'ün İstiklal Madalyalı resminin 'President' bölümüne konduğunu üzüntü ile tespit ettim. Derhal Albay Hakan Demirel'e bilgi verdim. Yaklaşık 30 dakika 1 saat sonra resmin kaldırıldığını, yerine uçak resimleri konulduğunu gördüm."

    Konu:
    NATO'da Türkiye skandalı (31)

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    Etiketler:
    NATO, Volkan Atayer, Ebru Nilhan Bozkurt, Mustafa Kemal Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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