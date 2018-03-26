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    Fatih Erbakan

    'AK Parti'nin gündemi Fatih Erbakan: Milletvekili adayı yapılabilir'

    © AA/
    Türkiye
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    Saadet Partisi'nden (SP) ittifak için olumlu yanıt alamayan AK Parti'nin, Milli Görüş çizgisinin kurucu lideri Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ı yanına almak isteyeceği iddia edildi. Kulislerdeki bilgiye göre AK Parti, Erbakan ve yanındaki bazı isimleri milletvekili adayı olarak gösterecek.

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
    © AA/ Evrim Aydın
    Karamollaoğlu'ndan Erbakan'a çağrı: Bu çatı altında çalışmalılar
    AK Parti, 2019'da yapılması planlanan seçimler için MHP ile ittifaka gideceğini açıkladı. Birçok kez Saadet Partisi'ni de bu ittifakta görmek istediğini belirten AK Parti yöneticileri, milli görüşün temsilcisi partiden olumlu yanıt alamadı. 

    Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün haberine göre, AK Parti'de şu anki gündem ise Fatih Erbakan. Fatih Erbakan, bir süredir kurduğu Necmettin Erbakan Vakfı çerçevesinde faaliyetler yürütüyor ve SP yönetimine de mesafeli duruyor. Bu nedenle, seçime doğru SP yönetiminin direncini kıramaması halinde AK Parti’nin Fatih Erbakan’ı yanındaki bazı isimlerle birlikte milletvekili adayı göstererek ittifaka dahil edebileceği de dile getiriliyor. Erbakan soyadıyla verilecek mesajla SP’nin ittifaka katılmamasının yaratacağı olumsuzluğun silinmesinin mümkün olabileceği belirtiliyor.

    Fatih Erbakan
    © AA/
    Erbakan'dan yeni parti sinyali
    KILIÇDAROĞLU: AFRİN HAREKATINDAN BEKLEDİKLERİ OY GELMEDİ

    Öte yandan Ankara kulislerinde erken seçim iddiaları hükümet tarafından ne kadar reddedilse de gündemini koruyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kurmaylarıyla bu gelişmeleri değerlendirdi. Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu’nun erken seçime ilişkin görüşleri şöyle:

    “Erken seçim tartışmaları ekonomideki gelişmelerle yakından ilgili. Ama AKP açısından seçimlerin ne zaman yapılacağı, ekonomi ya da ülkenin sorunlarıyla ilgili değil, anketlerin ne dediğiyle ilgili olacaktır. Anketlere çok dikkatli bakıyorlar. Ama orada bir türlü yüzde 50+1’i göremiyorlar. Afrin harekatından oy beklediler. Ama umdukları oy oranı oradan da gelmedi. Bu nedenle bu aşamada erken seçime gidemiyorlar. Eğer anketlerde yüzde 50+1’i görseler, bir dakika durmazlar erken seçim kararı alırlar. Ama yapamıyorlar. Erken seçim de yapsalar, zamanında da seçim olsa, artık iktidarlarını sürdüremeyecekler. Referandumdaki gibi demokrasi bloku olarak bunların iktidarına son vereceğiz, onları oradan indireceğiz.”

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    Etiketler:
    CHP, AK Parti, Saadet Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Fatih Erbakan, Türkiye
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