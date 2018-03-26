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    Türkiye'den vatandaşlık almak 300.000 dolara düşürülüyor

    © Fotoğraf: DHA
    Türkiye
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    Yabancıların Türkiye'den vatandaşlık hakkı alabilmesi için koşulan 1 milyon dolarlık konut alım şartının torba yasa ile 300.000 dolara indirileceği belirtildi. Bu değişiklikle emlak sektöründe yaşanan durgunluğun da geçmesi bekleniyor.

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    © AA/
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    Türkiye'ye daha fazla yabancı yatırımcı çekmek ve konut satışlarını artırmak amacıyla yeni bir değişiklik yapılacağı belirtildi. Mayıs ayında çıkması beklenen torba yasaya eklenecek madde ile vatandaşlık hakkı almak için 1 milyon dolarlık konut alım şartı esnetilerek 300.000 dolara indirilecek. 

    'YABANCI, 100-300 BİN DOLAR ARASINDA KONUT SEÇİYOR'

    Sabah'ta yer alan habere göre, düzenlemenin mayıs ayında resmileşmesini beklediklerini açıklayan Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, "Bu gelişme hem Türkiye ekonomisine hem de emlak sektörüne çok ciddi bir katkı yapacak. 1 milyon dolar ve üzerindeki konutlar pazarın yüzde 2-3'ü kadar. Yaptığımız araştırmalara göre yabancı 100-300 bin dolar aralığında konutları seçiyor" dedi.

    'TAPU İŞLEMLERİ HIZLANDIRILMALI'

    Yetgin, "Ruhsatınızı aldığınız projeye iskan aşamasında 'İskan yok' denebiliyor. Yabancıya satışta tapu işlemlerinin de hızlanması gerekiyor" dedi. 

    DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz ise, Türkiye'de bir yılda yabancılara yapılan gayrimenkul satışının 4.6 milyar dolar, bu rakamın Londra'da ise 48 milyar dolar olduğunu belirterek, "Bunu 20 milyar dolara çıkarabiliriz" dedi.

    Türkiye - bayrak - laiklik
    © AFP 2018/ BULENT KILIC
    Türk vatandaşı olmak 1.5 milyon dolar
    GEÇEN YIL ÇIKMIŞTI

    Türkiye'ye 2 milyon dolar yatırım yapan veya 1 milyon dolarlık ev alana, başka bir şart aranmaksızın vatandaşlık verilmesinin yolu geçen sene açılmıştı. 12 Ocak 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanan ve "Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapan" yönetmeliğe göre, en az 2 milyon dolar sabit sermaye yatırımı yapan ve bu durumu Ekonomi Bakanlığı'nca tespit edilen veya en az 1 milyon dolarıyla taşınmaz alan ve bunun 3 yıl satılmayacağını taahhüt eden şahıslar, Bakanlar Kurulu'nun kararı ile Türk vatandaşı olabiliyor. Gayrimenkul sektörü bu rakamı daha aşağı seviyelere çekmek için uzun süredir lobi faaliyet yürütüyordu.

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    Etiketler:
    Vatandaşlık, Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), Bakanlar Kurulu, Feyzullah Yetgin, Türkiye
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