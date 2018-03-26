Hükümetten internete RTÜK denetimine açıklama: Türkiye'de yer almak isteyenler bu kurallara uyacak

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, internet üzerinden yayın yapan yayınlara RTÜK denetimi getirmesine ilişkin yaptığı açıklamada "Bu pazarda yer almak isteyen herkes bu kurallara uymak zorunda" derken bu kanunun bir sınırlama getirmediğini savundu.

Yeni düzenlemeyle Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), uygun görmediği, yayın hakkı ya da lisansı bulunmayan, ya da hak ve lisanları iptal edilen internet yayınlarının içeriklerine de yayın yasağı uygulayabilecek.

NTV'de soruları yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık da, Netflix, BluTV, PuhuTV gibi kurumlarla ilgili soruları yanıtladı. Işık, "İnternet ortamında ciddi rezaletler var" derken şunları söyledi:

"Bu pazarda yer almak isteyen herkes bu kurallara uymak zorunda. (Bu kurumların) ilgili birimlerle temasa geçtiklerini biliyoruz. Bu düzenleme kimseye sınırlama getiren bir kanun değil."

'İNTERNETE SANSÜR GELMİYOR'

Işık, özetle şunları söyledi:

RTÜK’ün görev alanı, radyo televizyon ve isteğe bağlı yayıncılıkla sınırlı. Youtube, Facebook, Instagram gibi bireysel yayıncılıklarla ilgili bir durum yok. 'İnternete sansür geliyor' demek doğru değil. Kişilerin kendi yaptığı iletişim RTÜK’ün görev alanı dışında. Kamuoyuna böyle sunuldu ve bu büyük haksızlık…

'BİREYSEL İLETİŞİM DAHİL DEĞİL'

RTÜK’ün radyo ve televizyon dışında hiçbir yetkisi yok. Video paylaşımını denetleyecek diye bir şey yok. Bilgisizlikten ya da art niyeten kaynaklanıyor bu yorumlar. Karasal, uydu ve kablodaki radyo ve televizyon yayınları denetleniyorsa, internet ortamında da radyo ve televizyon yayınları yapanlar lisanslanacak. Kanunda açık net hüküm var. Cumhurbaşkanının onayı sürecindeki kanunun 84. madde 4. fıkrasında, 'Biresyel iletişim bu madde kapsamında değerlendirilemez' deniyor…"

'VAR OLAN KRİTERİ İNTERNETE DE GETİRDİK'

Bu diziyi yapanlar, yapım sürecinde RTÜK'ün kurallarını biliyorlar. RTÜK bu noktada herhangi bir yeni denetim mekanizması getirmiyor. Var olan kriterleri, internet üzerinden televizyon ve radyo yayıncılığı yapan şirket ve kurumlar için de geçerli olacak.

'BOŞLUK VARDI GİDERİLDİ'

RTÜK'ün görev, yetki ve sorumlulukları aynı. Kanuni boşluıktan yararlananlar vardı. Uydu yayınındaki dizide ağıza alınmayacak küfür ve ifadeleri RTÜK denetiminden dolayı veremezken, aynı diziyi internette yayınladığında her türlü şeyi verebiliyorlar. RTÜK''ün de oraya bakıp bakmaması noktasında bir boşluk vardı, o giderildi."

YENİ DÜZENLEME NELER GETİRİYOR?

Yasaya göre değişiklikler şöyle oldu: