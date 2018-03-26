Hükümetten internete RTÜK denetimine açıklama: Türkiye'de yer almak isteyenler bu kurallara uyacak

NTV'de soruları yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık da, Netflix, BluTV, PuhuTV gibi kurumlarla ilgili soruları yanıtladı. Işık, "İnternet ortamında ciddi rezaletler var" derken şunları söyledi:
"Bu pazarda yer almak isteyen herkes bu kurallara uymak zorunda. (Bu kurumların) ilgili birimlerle temasa geçtiklerini biliyoruz. Bu düzenleme kimseye sınırlama getiren bir kanun değil."
'İNTERNETE SANSÜR GELMİYOR'
Işık, özetle şunları söyledi:
'BİREYSEL İLETİŞİM DAHİL DEĞİL'
RTÜK’ün radyo ve televizyon dışında hiçbir yetkisi yok. Video paylaşımını denetleyecek diye bir şey yok. Bilgisizlikten ya da art niyeten kaynaklanıyor bu yorumlar. Karasal, uydu ve kablodaki radyo ve televizyon yayınları denetleniyorsa, internet ortamında da radyo ve televizyon yayınları yapanlar lisanslanacak. Kanunda açık net hüküm var. Cumhurbaşkanının onayı sürecindeki kanunun 84. madde 4. fıkrasında, 'Biresyel iletişim bu madde kapsamında değerlendirilemez' deniyor…"
'VAR OLAN KRİTERİ İNTERNETE DE GETİRDİK'
Bu diziyi yapanlar, yapım sürecinde RTÜK'ün kurallarını biliyorlar. RTÜK bu noktada herhangi bir yeni denetim mekanizması getirmiyor. Var olan kriterleri, internet üzerinden televizyon ve radyo yayıncılığı yapan şirket ve kurumlar için de geçerli olacak.
'BOŞLUK VARDI GİDERİLDİ'
RTÜK'ün görev, yetki ve sorumlulukları aynı. Kanuni boşluıktan yararlananlar vardı. Uydu yayınındaki dizide ağıza alınmayacak küfür ve ifadeleri RTÜK denetiminden dolayı veremezken, aynı diziyi internette yayınladığında her türlü şeyi verebiliyorlar. RTÜK''ün de oraya bakıp bakmaması noktasında bir boşluk vardı, o giderildi."
YENİ DÜZENLEME NELER GETİRİYOR?
Yasaya göre değişiklikler şöyle oldu:
- RTÜK'ten geçici yayın hakkı veya yayın lisansı bulunan medya hizmet sağlayıcısı kuruluşlar, bu hak ve lisansları ile yayınlarını internet ortamından da sunabilecek.
- İnternet ortamındaki yayınların devamı için bu platformlar RTÜK'ten yayın lisansı ve de yayın iletim yetkisi almak zorunda kalacak
- Sulh ceza hakimi, internet ortamındaki yayınla ilgili içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesine en geç 24 saat içinde duruşma yapmaksızın karar verilebilecek
- İnternet ortamından radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin sunumuna, iletimine, internet ortamından medya hizmet sağlayıcılara yayın lisansı, platform işletmelerine de yayın iletim yetkisi verilmesine, bu yayınların denetlenmesine ve maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri RTÜK ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu belirleyecek.
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