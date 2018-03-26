Harem Otogarı, Kurtköy'e taşınıyor

Harem Otogarı, Pendik Kurtköy'de Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2 kilometre uzağındaki bölgeye taşınıyor. 23 peronlu ve 200 otopark kapasiteli otogar yıl sonuna kadar tamamlanacak.

İstanbul'da 1970 yılında hizmete giren Harem Otogarı tarihe karışıyor. Üçüncü Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu güzergahının şehirlerarası otobüsler için zorunlu hale gelmesi üzerine işlevini yitiren, aynı zamanda Haydarpaşa Port Projesi kapsamında kalan Harem Otogarı, Pendik Kurtköy'de Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2 kilometre uzağındaki 64 bin metrekarelik yeni yerine taşınacak.

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre, Kurtköy Otogarı'nın yapımına ilişkin plan değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden oy çokluğuyla geçerken, haziran ayında inşaatına başlanması planlanan yeni otogarın bu yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Yeni otogarda 23 adet otobüs peronu ve araçlar için 200 kapasiteli otopark bulunacak. Projede ayrıca, yolcu bekleme salonları ile ulaşım kolaylığı için otobüs ve taksi durakları yer alacak.