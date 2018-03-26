AK Parti Sözcüsü Ünal: Yüzde 60'ın üzerinde oy öngörüyoruz

Habertürk TV'de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan AK Partili Mahir Ünal'ın açıklamaları şöyle:
- Vize muafiyetine yönelik görüşmeler yapılmış, talep listesi iletilmişti. Biz bunu yerine getirdik. Bu talepleri yerine getirmemize rağmen AB sürekli olarak, vize muafiyeti ve geri kabul ile ilgili sanki 3 milyon euro Türkiye'ye veriliyormuş gibi hava oluşturuluyor. Türkiye kendisi almıyor. Mültecilere dönük, planlı, bütçelendirilmiş bir süreç dahilinde bu para harcamalarda kullanılıyor.
- Bir ülkenin terörle mücadelesine dönük siz bir takım yaptırımlardan bahsediyorsunuz. İnsanların iradesinin korunması için yapılır terörle mücadele. Bu özgürlük mücadelesidir. Terörle mücadelenin bir sonucu olarak bölgede yaşayan insanlar günlük hayatlarını sürdürebiliyorlar.
'TEL RIFAT'TA TÜRKİYE'NİN MÜDAHALESİ KONUSUNDA GÖSTERİ YAPILDI'
- Suriye'de şu anda Tel Rıfat'ta gösteri yapıldı. Türkiye'nin müdahalesi konusunda… Neden? Fırat Kalkanı bölgesinde, Afrin'de biz oraya gittiğimizde insanları özgürleştiriyoruz. Biz onların yerel yönetimine asla müdahale etmiyoruz. Orada bulunan bütün kesimler kendi nüfusları oranında 30 kişilik yerel mecliste temsil edilecekler. Biz sivil duyarlılık konusunda en hassas ülkeyiz. Terör örgütünden Afrin'i temizlerken bugün haline bir bakın bir de Rakka'ya bir bakın.© AA/ Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar
- Türkiye'nin terörle mücadeledeki haklı pozisyonunu anlatacak argümanlarla Türkiye gidiyor (Varna zirvesi). Sivillere dönük nasıl hassasiyet gösterildiği, biz tüm bunları anlatacağız. Türkiye'nin bir işgalci olmadığını, hem kendi sınırları içinde hem de dışında tehdit oluşturan terör kaynaklarına müdahale etmek gibi haklarını kullandığını anlattık, bundan sonra da anlatmaya devam edeceğiz. Türkiye, köşeye sıkıştırılarak, bir takım bitmez tükenmez ödevler verilerek kapıda bekletilecek bir ülke değil.
'16 YILDAN BERİ SAYISAL OLANLA DEĞİL, SİYASAL OLANLA İLGİLENDİK'
- PKK terör örgütünün finans kaynaklarından tutun da izinsiz gösterilere kadar, sergiler yapılıyor, gösteriler yapılıyor. Dünyanın her yerinde teröre karşı ortak tavır almadığı sürece dünya bir başarı elde edemez. Terör ister Kamışlı'da, ister Hakurk, ister Sincar'da olsun, kaynağında kurutulmalıdır.© AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
- Biz AK Parti olarak 16 yıldan beri her zaman sayısal olanla değil, siyasal olanla ilgilendik. Sayısal olan siyasal olanın bir sonucudur. Bugün, öncelikli olarak 15 Temmuz'dan sonra biz bu ülkenin bulunduğu coğrafyada birliğinin beraberliğinin korunması, huzurunun devam etmesi için bir birlik ve beraberlik, bunun yanında da yerlilik ve millilik vurgusunu sıkça yapıyoruz. Biz; milllet, bayrak, vatan ve devlet… Bu dört esasla, herkesle kardeşiz. Kucaklayıcılık bu.
'HERKESE KAPIMIZIN AÇIK OLDUĞUNU SÖYLÜYORUZ'
- (Fatih Erbakan ismininin konuşulması) İsimler üzerinden gitmeyelim, bu ülkeler etrafında herkese kapımızın açık olduğunu söylüyoruz.
- Yerelde bu tür ittifaklar hep oluşturdular bu yeni bir şey değil. Yerel siyasetle genel siyaset çok farklıdır. Milletvekilliği, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili merkezden siyaset yapabilirsiniz ama yerel seçimle ilgili yapamazsınız. Yerel dinamikler karşılıklı hassasiyet esasında görüşür. Yerel seçimler geldiğinde muhtemelen aynı hassasiyette olan, aynı kaygıları taşıyanlar yerel dinamikler etrafında oturup konuşacaklardır ve bu konuda bir görüş birliğine varacaklardır. Biz buna ister gönül ittifakı ister birlik beraberlik diyelim, sonuçta bu olacaktır.
- Biz şu ana kadar büyük oranda kongrelerimizi tamamladık. 972 ilçenin 900'ünü bitirdik. Kongreler siyasi partilerin değişim ve yenilenme süreçleridir. Cumhurbaşkanımızın genel başkan olduğunda ifade ettiği metal yorgunluğu da kongre ve değişim ile birlikte metal yorgunluğu kalmadı. Afrin'le birlikte yeni bir diriliş heyecanı başladı. Kongrelerde inanılmaz bir heyecan var. Diyarbakır'da 80 bin kişi vardı, kongre salonu dışında.
'2019 ÇOK KRİTİK BİR TARİH'
- 1919'dan 2019'a yüz yıl. Biz çok kritik bir tarih olarak görüyoruz. Cumhur İttifakı ile birlikte yüksek oy oranları göreceğiz demesi, toplumda bunun karşılığını Cumhurbaşkanımız görüyor. Biz 2019'da yüzde 60'ın üzerinde bir oy oranına ulaşacağımızı öngörüyoruz.© AA/ Rauf Maltaş
- 8 seçim kaybetmiş, elinde bugüne kadar kamuoyu araştırmaları ve veriler, genel siyaset, bütün bunlara baktığımızda ana muhalefet partisi ciddi anlamda kan kaybediyor. Ana muhalefetin ciddi kan kaybetmesinin yanı sıra söylemsizliği de hayalden ibaret kalıyor.
- Bunu sadece AK Parti için söylemiyorum, MHP de kongrelerini tamamladı. BBP'de ciddi bir heyecan görüyoruz. Tarih boyunca her zaman yüksek hedeflere dair büyük inancı olanlar kazanmıştır. CHP'ye baktığım zaman bırakın inancı, CHP'nin bir hedefi yok. Bir motivasyonu yok. Harekete geçecek enerjisi yok. CHP'nin bir siyaset ürettiğini söyleyebilir miyiz?
YARGI BAĞIMSIZLIĞI ELEŞTİRİLERİ
- Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi ile Türkiye'de siyaset değişmiştir. Devleti milletin seçtiği temsilciler ve onların iradeleri yönetir. Devleti milletin seçtiği yönetir.
İNTERNETTE RTÜK DENETİMİ
- Sansür ve denetim ayrı şeyler. RTÜK, ki Almanya'da da değişik ülkelerle de benzer kurullar var, internet üzerinden de yayın yapan, radyo ve televizyonların da aynı şekilde lisansa tabi olması yönünde düzenleme getiriyor. İnternet üzerinden radyo ve televizyon yayını yapan kuruluşların aynı şekilde diğer kurumlar gibi denetlenmesi…© AA/
- Radyo ve televizyonları denetleyeceksiniz, internet üzerinden yayın yapanlar denetime tabi olmayacak, böyle bir şey olmaz.
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