AK Parti Sözcüsü Ünal: Yüzde 60'ın üzerinde oy öngörüyoruz

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 2019 seçimlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Cumhur İttifakıyla birlikte yüksek oy oranları göreceğiz' açıklamasıyla ilgili, "2019'da yüzde 60'ın üzerinde oy oranına ulaşacağımızı öngörüyoruz" ifadelerini kullandı. Varna'da yapılacak AB zirvesine de değinen Ünal, "Türkiye kapıda bekletilecek bir ülke değil" dedi.