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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

    Soylu: Bir hükümetin en önemli görevi milletine bıkkınlık vermemesidir

    Evrim Aydın
    Türkiye
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaymakamlara seslenirken "Bir hükümetin ve devletin en önemli görevi, milletine bıkkınlık vermemesidir. İşte siz bu görevi Türkiye'nin her yerinde yerine getireceksiniz" dedi.

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    © AA/ Mahmut Serdar Alakuş
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    Soylu, Eğitim Dairesi Başkanlığı'nda gerçekleştirilen 106. Dönem Kaymakam Adayları Uyum Kursu açılış törenine katıldı.

    'CİDDİ BİR HATAYA DÜŞERİZ'

    Kaymakam adaylarına seslenen Soylu, şu ifadeleri kullandı: 

    "Özellikli bir dönemin içinden geçiyoruz. Bu dönem eğer günlük siyasi polemikler çerçevesinden bakmaya kalkarsak hepimiz için ciddi bir hataya düşeriz. İdeolojik bir bakış açısı ortaya koyarsak hepimiz, hataya düşeriz. Bu ülkeye kaymakam olacaksınız. Yapacağınız her iş Türkiye'yi bu el ense çekmelere karşı daha dayanıklı hale getirebilecektir. 

    'ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIN'

    Bir hükümetin ve devletin en önemli görevi, milletine bıkkınlık vermemesidir. Bir hükümetin ve devletin en önemli görevi, milletine bıkkınlık vermemesidir. İşte siz bu görevi Türkiye'nin her yerinde yerine getireceksiniz. Meselelere çözüm odaklı yaklaşmalısınız.  

    İçişleri Bakanı Süleyman Süleyman Soylu
    © AA/ Mehmet Ali Özcan
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    'ÇARPIK ÇURPUK İŞ YAPILMASINA İZİN VERMEYİN'

    Çarpık çurpuk iş yapılmasına müsaade etmeyin. Her şeyin en kalitelisini yapmakla mükellefiz. İş olsun geçiştireyim diye yapılan iş, kaynaklarımıza, geleceğimize zarar verir doğru değil.

    '1994'TEN BERİ AYNI TELEFONU KULLANIYORUM'

    Tasarrufun tam anlamıyla yapılması halinde çok daha zengin olabilecek bir memleket. Tasarrufa dikkat edin bu cimrilik değildir. Popülizme pirim vermeyin. Popülizmin sonu yoktur. Ne olursunuz kaymakamlığın havasına girmeyin. Bazı arkadaşlarımızda bunu görüyorum yeni mezun olmuş kaymakamlığa başlamış bazı arkadaşlarımız kapılarını kapatıyor. Zannediyorlar ki millet zor ulaşırsa daha yüksek, büyük bir kaymakam olur inanın içim parçalanıyor. Arayıp arkadaşlarıma söylüyorum, diyorum ki 'Gözünüzü seveyim…' Benim bir telefonum var. 1994 yılından beri aynı telefonu kullanıyorum. 100 binlerce insanda aynı telefon var.  Ulaşabilenler ulaşıyor. Bizim de heyecana ihtiyacımız var. Hizmetkar havasında olun. Bir hayır havuzunun içine giriyorsunuz. Sakın adalet terazinizi şaşırmayın. Şaşırdığınız anda yürüyeceğiniz yolun hiçbir anlamı yoktur. İşiniz zor bir o kadar da kutludur."

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    Etiketler:
    İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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