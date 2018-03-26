Kayıt
15:24 26 Mart 2018
Ankara+ 17°C
İstanbul+ 16°C
Canlı Yayın
    Arama
    İYİ Parti logosu

    İYİ Partili başkana silahlı saldırıda bulunan polis tutuklandı

    © AA/ Evrim Aydın
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    İYİ Parti Tire İlçe Başkanı Salih Atakan Duran'a makamında silahlı saldırıda bulunan polis memuru Uğur Yakan tutuklanarak Ödemiş M Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

    DHA'nın haberine göre, İYİ Parti Tire İlçe Başkanlığı'nın Gümüşpala caddesindeki binasına, geçen cumartesi günü gelen polis memuru Uğur Yakan, kendisini öğretmen olarak tanıtarak İlçe Başkanı Salih Atakan Duran ile görüşmek istediğini söyledi.

    İYİ Parti logosu
    © AA/ Evrim Aydın
    İYİ Parti kongresinde oy zarfından Erdoğan ve Bahçeli'nin adı çıktı: 'Akkurdun nefesini her zaman hissedeceksiniz'
    Partililer, Duran'ın dışarıda olduğunu belirtip, Yakan'dan beklemesini istedi. Bunun üzerine Yakan, Başkan Duran'ı binada beklemeye başladı. Partililerin Duran ile hangi konuda görüşmek istediğini sorduğu Yakan, "İYİ Parti'yi neden kurdunuz?" diye karşılık verdi.

    Partililer, Yakan'ın sorusunu cevapladığı sırada içeri Başkan Duran girdi. Partililer Uğur Yakan'ı tanıtırken, Başkan Duran da sohbete katıldı. Bu sırada, içeridekilerin verdiği bilgiye göre, polis memuru Yakan belinden tabancasını çıkarıp Duran'a doğru yöneltti.

    OLAYDA YARALANAN OLMADI

    İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener
    © AA/ Evrim Aydın
    Akşener: Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları mı var?
    Durumu fark eden bir partili, üzerine atlayarak Yakan'ın elindeki tabancanın namlusunu yere çevirdi. Tabanca 1 el ateş alırken, Yakan da yere düştü. Partililerin üzerine doğru atladığı Yakan'ın elindeki tabanca, 1 kez daha ateş aldı. Başkan Duran ve odadaki partililer, olaydan yara almadan kurtulurken, Yakan ise elindeki tabanca alınarak etkisiz hale getirildi.

    Uğur Yakan, ihbarla olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Yakan'ın, Tire'de yaşadığı, ilçeye 30 kilometre uzaklıktaki Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde 3 yıldır polis memuru olarak görev yaptığı belirlendi.

    İYİ Parti Tire İlçe Başkanı Duran'ın, kendisini ilk kez gördüğünü belirttiği Uğur Yakan, emniyetteki işlemlerinin ardından dün gece sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Ödemiş M Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

    Etiketler:
    tutuklama, silahlı saldırı, İYİ Parti, Ödemiş, Tire
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Sümela Manastırı'nda 'çile odaları' bulundu
    Sümela Manastırı'nda 'çile odaları' bulundu
    Karikatür
    Rusya'daki AVM'de yangın faciası
    İnfografik
    2017'de Türkiye, Rus turistlerin gözdesi oldu
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam