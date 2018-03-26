İYİ Partili başkana silahlı saldırıda bulunan polis tutuklandı

DHA'nın haberine göre, İYİ Parti Tire İlçe Başkanlığı'nın Gümüşpala caddesindeki binasına, geçen cumartesi günü gelen polis memuru Uğur Yakan, kendisini öğretmen olarak tanıtarak İlçe Başkanı Salih Atakan Duran ile görüşmek istediğini söyledi.
Partililer, Yakan'ın sorusunu cevapladığı sırada içeri Başkan Duran girdi. Partililer Uğur Yakan'ı tanıtırken, Başkan Duran da sohbete katıldı. Bu sırada, içeridekilerin verdiği bilgiye göre, polis memuru Yakan belinden tabancasını çıkarıp Duran'a doğru yöneltti.
OLAYDA YARALANAN OLMADI
Uğur Yakan, ihbarla olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Yakan'ın, Tire'de yaşadığı, ilçeye 30 kilometre uzaklıktaki Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde 3 yıldır polis memuru olarak görev yaptığı belirlendi.
İYİ Parti Tire İlçe Başkanı Duran'ın, kendisini ilk kez gördüğünü belirttiği Uğur Yakan, emniyetteki işlemlerinin ardından dün gece sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Ödemiş M Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)