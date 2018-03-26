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    Reina saldırganı

    Reina saldırganı Masharipov 'taciz ve tehditten çekindiği için' duruşmaya gelmek istemedi, mahkeme reddetti

    © AA/
    Türkiye
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    Reina katliamı sanığı Abdülgadir Masharipov'un müştekilerin 'hakaret, taciz ve tehditlerinden çekindiği için' duruşmaya gelmek istemediği ancak mahkeme başkanının talebi reddettiği belirtildi. Masharipov'un avukatı mahkemeden müştekileri bu konuda uyarmasını, hakaret ve tehditte bulunan varsa tutanak tutulmasını talep etti.

    Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 44'ü tutuklu 57 sanığın yargılandığı davanın 2. celsesi başladı.

    Reina saldırganı
    © AA/
    Reina saldırganı susma hakkını kullandı, avukatı mahkeme başkanıyla tartıştı
    Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Abdülgadir Masharipov'un müştekilerin 'hakaret, taciz ve tehditlerinden çekindiği için' duruşmaya gelmek istemediği ancak mahkeme başkanının Masharipov'un talebini reddettiği açıklandı.

    Masharipov'un imam nikahlı eşi Tene Traore ile eşi Zarina Nurullayeva'nın da bulunduğu 3 tutuklu kadın da Bakırköy Kadın Cezaevi'nde durumaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

    OĞLUNU EKRANDAN GÖSTERMEYE ÇALIŞTI

    Tene Traore, Masharipov'dan olan 6 aylık erkek çocuğunu ekrana yaklaştırarak Masharipov'a göstermeye çalıştı. Reina saldırısında hayatını kaybeden Yunus Görmek'in annesi Meral Görmek, "Çocuğunu gösteriyorsun. Peki benim çocuğum nerede? Onu kim gösterecek?" diyerek tepki gösterdi.

    İstanbul - Reina - saldırı
    © REUTERS/ Huseyin Aldemir
    Reina saldırısı davasında ara karar: 7 sanık ilk duruşmada tahliye edildi
    Daha sonra mahkeme heyeti salona gelerek duruşmayı başlattı. Mahkeme başkanı ilk olarak davaya ulaşan belgeleri okuyarak bir numaralı sanık Masharipov'un duruşmaya gelmek istemediğini ancak mahkemenin bu talebi reddettiğini açıkladı.

    Bunun üzerine söz alan avukatı Atanur Demir, Masharipov'un müşteki ve yakınlarının sözlü taciz, hakaret ve tehditlerinden çekindiği için duruşmaya katılmak istemediğini söyledi. Demir, mahkemeden müştekileri bu konuda uyarmasını uyarılara rağmen hakaret ve tehditte bulunan varsa tutanak tutup suç duyurusunda bulunmasını talep etti. Mahkeme başkanı müştekilere uyarıda bulundu.

    'ALLAHU EKBER DİYE BAĞIRIP SİLAH SIKIYORDU'

    Ertuğrul Özkök
    © AA/
    Özkök: Reina kapısındaki terörist amacına ulaştı
    Daha sonra olay anında Reina'da bulunanlar o günü anlattı. Arkadaşlarıyla birlikte yılbaşını kutlamak için Reina'ya gittiğini anlatan Burcu Sarıca, saat 01.15'te silah sesine benzer sesler geldiğini ve büyük bir karkaşa yaşanması üzerine 20 kişiyle birlikte gece kulübünün yazlık kısmına geçerek hayatta kalmayı başardığını söyledi.

    Azerbeycanlı Günel Hüseynova da, önce kavga çıktığını zannettiğini belirterek, "İnsanlar geri geri geliyordu. Arkadaşım masanın altına girmemi söyledi. Tam gelirken kolumdan vuruldum. Masanın altında 7-8 dakika bekledim. Sürekli ‘Allahu ekber' diye bağırıp silah sıkıyordu. Yanımda bir kişi ciğerinden vurulmuştu, orada can verdi. Sonrasında özel harekat polisleri gelip bizi oradan çıkardı" diye konuştu.

    MAHKEME BAŞKANI: BURADA DEVLETİ YARGILAMIYORUZ

    Bu arada saldırıda oğlu Kerim Akyil'i kaybeden Ali Akyil söz alarak müşteki Günel Hüseynova'ya gece kulübünün girişinde polis olup olmadığını sorarak, "Bu yönde bazı iddialar var. Saldırı sırasında polislerin yemeğe gittiği söyleniyor" dedi.

    Reina'da silahlı saldırı
    © AA/ Yasin Acar
    Reina saldırısı sanığı: IŞİD'li olsam 15 Temmuz'da neden dışarı çıkayım?
    Araya giren mahkeme başkanı, "Burada yargılanan devletimiz değil. Bu yöndeki ifadeleri kabul etmiyorum. Bu konuda varsa bir iddia suç duyurusunda bulunabilirsiniz" dedi.

    Akyil'in avukatı da, "Amacımız devleti yargılamak değil. Nasıl ki, 15 Temmuz'u devletin içindeki bazı hainlerin yaptığı ortaya çıktıysa bu olayda da bazı hainlerin yardımı söz konusu olabilir. Bunun araştırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

    Hüseynova, girişte özel güvenliklerin olduğunu ancak polisleri görmediğini söyledi.

    MASHARİPOV'UN YÜZÜNÜ GÖREN MÜŞTEKİ: 'EVET O. İĞRENÇ…'

    Müşteki Duygu Karabulut da saldırının gerçekleştiği anda gece kulübüne giriş yaptığını anlatarak, "Saldırgan arkamızdan ateş ederek içeriye girdi. Bize doğru koşuyordu. Bunu görünce ben de içeriye doğru koşmaya başladım. Saldırgan sağımdan geçti. Aramıza duvar girince ben tuvalete doğru yöneldim. 11 kişiyle tuvalette bekledik. Daha sonra özel harekat polisleri gelip bizi çıkardı" ifadesinde bulundu.

    Reina katliamı davası
    © Fotoğraf: DHA
    Mahkeme başkanından Reina katliamı sanığına: 'İşte Türklerin özelliği, fotoğraf çekmeden bırakmayız'
    Üye hakimin, "Saldırganı gördünüz mü" sorusu üzerine Karabulut, "Yanımdan geçerken karanlık bir siluet gördüm. Yuvarlak kafalı, elindeki silah ondan büyük duruyordu" diye cevap verdi.

    Daha sonra Karabulut'a Masharipov'un yüzü ekrana yaklaştırılarak, gördüğün kişi 'bu mu?' diye soruldu. Müşteki, "Evet o. İğrenç… Allah belasını versin onun. Karartı şeklinde görsem de bu kişi o" diye yanıt verdi.

    Duruşma müştekilerin dinlenilmesiyle devam ediyor.

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    Etiketler:
    Reina, Tene Traore, Abdülgadir Masharipov, Ortaköy, İstanbul
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