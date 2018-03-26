Soma davasında savcı, Alp Gürkan'ın tutuklanmasını talep etti

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 yılında yaşanan ve 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciaya ilişkin 5'i tutuklu 51 sanıklı davanın 21. duruşması devam ediyor.

Mütalaasını açıklayan savcı sanıkların taksir ve bilinçli taksir derecesinde kusurlu olduklarını belirtti.

Savcılık mütalaasında, "Park Teknik döneminde üretime başlandıktan sonra, öngörülmeyen sorunlar nedeniyle belirtilen üretimin yapılamadığı, bazı bölgelerde yangınlar çıktığı ve bu nedenle üretimin durduğu anlaşılmıştır. İşletmenin devredildiği sırada ocakta var olan sorunların işverenlik tarafından bilindiği ve ölüm ve yaralamalarla madendeki sorunlar arasında illiyet bağı olduğu anlaşılmıştır. İşverenlik tarafından ocaktaki sorunların nasıl çözüleceğine ilişkin TKİ'ye plan ve projeler sunulmasına rağmen kanaatimizce üretim maliyeti nedeniyle bu projeler uygulanmamıştır. En fazla işçinin çalıştığı ve yangın riskinin en yüksek olduğu S panosunun üretime uygun olmamasına rağmen işverenlik tarafından bu bölgede işçi çalıştırılmaya devam edilmiştir. Yaşanan olayda sabotaj iddiasına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı gibi olayın ocaktaki yapısal sorunlardan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Sersönlerin çalışmaması ile ölümler arasında kesin bir bağlantı olmaması nedeniyle sensör görevlilerine kusur atfedilmemiştir. Davanın başlangıcında, olay tarihinde resmi olarak görevde olmadığı için takipsizlik kararı verilen Alp Gürkan'ın, yangına sebep olan olaylar sırasında şirket yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptığı gerekçesiyle sorumlu olduğu kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

ERTAN ERSOY'UN TAHLİYESİ İSTENDİ

© Fotoğraf: Twitter Soma Holding Eski Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan ilk kez ifade verdi

Savcılık mütalaasının sonuç kısmında sanıkların cezalandırılmaları, tutuklulardan Ertan Ersoy'un tahliyesi, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamı, tutuksuz sanıklardan Alp Gürkan'ın tutuklanmasına karar verilmesi talep edildi.

Soma davasında 5'i tutuklu 8 kişi için 'Olası kastla öldürme' suçundan 301 kez ve 20 ila 25 yıl, 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan ise 162 kez 2 ila 6 yıl arası hapis cezası isteniyor. Tutuksuz yargılanan 43 kişinin ise, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 2 ila 15 yıl hapisle cezalandırılmaları isteniyor.