Türk Dışişleri: Salisbury saldırısının failleri en kısa sürede adalet önüne çıkarılmalı

İngiltere’nin Salisbury kentinde eski Rus çifte ajan Sergey Skripal’in sinir gazıyla zehirlenmesiyle ilgili açıklama yapan Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Bu vahim olay hakkında gerekli soruşturmalar yapılarak failler en kısa sürede adalet önüne çıkartılmalıdır" dedi.

Türk Dışişleri Sözcüsü'nün açıklamasında İngiltere başta olmak üzere AB ülkeleri ve ABD'nin olayla ilgili suçlama yönelttiği Rusya'nın ismi geçmedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Birleşik Krallık'ta meydana gelen kimyasal silah saldırısı" hakkındaki bir soruya cevaben açıklama yaptı.

Aksoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'KİMYASAL SİLAH KULLANIMI İNSANLIK SUÇUDUR'

"Türkiye, kimyasal silah kullanımını insanlık suçu olarak kabul etmekte, İngiltere'de yaşanan saldırıyı da bu çerçevede görmekte ve kınamaktadır.

Türkiye, NATO Konseyi'nin 14 Mart'ta bu konuda yaptığı açıklamaya katıldı. Saldırıya dair görüşümüz Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın yanısıra, Silahsızlanma Konferansı ve Avrupa Konseyi toplantılarında da ifade olundu.

Bu vahim olay hakkında gerekli soruşturmalar yapılarak failler en kısa sürede adalet önüne çıkartılmalıdır."

ÇOK SAYIDA DİPLOMAT SINIRDIŞI EDİLDİ

© Sputnik/ Alexey Druzginin/Anton Denisov/Russian Presidential Press Office 16 AB üyesi ülke, Rus diplomatları sınırdışı edecek

Skripal'in zehirlenmesiyle ilgili Rusya'yı suçlayan İngiltere, çok sayıda Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı. Bugün de Bulgaristan'ın Varna kentindeki AB Liderler Zirvesi'nde konuşan AB Konseyi başkanı Donald Tusk, Skripal ile kızının zehirlenmesine ilişkin Moskova'ya yöneltilen suçlamalar doğrultusunda İngiltere ile dayanışma amacıyla 14 AB üyesi ülkenin birçok Rus diplomatı sınırdışı etme kararı aldığını açıkladı.