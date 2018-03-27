Yıldırım ile İbadi telefonda görüştü

Başbakan Yıldırım'ın, Irak Başbakanı İbadi ile telefon görüşmesinde, "terörle mücadelede Irak ile yakın iş birliğine verilen önemin" vurgulandığı aktarıldı.

Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre Yıldırım'ın, Irak Başbakanı İbadi ile telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ele alındı.

'KOMŞULUK İLİŞKİLERİ KAPSAMINDA GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMALI'

"Terörle mücadelede komşu ve dost Irak ile yakın iş birliğine verilen önemin" vurgulandığı görüşmede, IŞİD'e karşı başarı kazanan Irak'tan, "PKK'ya karşı da komşuluk ilişkileri kapsamında gerekli önlemleri almasının beklendiği" belirtildi.

Görüşmede, iki ülke arasında enerji alanında ve diğer ekonomik konularda ciddi iş birliği potansiyelinin bulunduğu da ifade edildi.

Irak'ta Sincar bölgesinden PKK'nın çekildiği, yerine Irak ordusunun yerleştiği haberleri gelmişti.