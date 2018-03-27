TSK'dan Amanos Dağları'nda operasyon

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri tarafından sürdürülen operasyonlar kapsamında, Arsuz İlçesi Karagöz Mahallesi Meti sırtları bölgesinde bir PKK mensubu grubun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bölgeye sevk edilen yakın hava desteği ile saat 19.00 sıralarında teröristlerin bulunduğu alan ateş altına alındığı operasyonda 11 teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendirilmektedir. Ancak şu ana kadar 6 bölücü terör örgütü üyesinin cesedine ulaşılmıştır. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 4 adet M-16 tüfek 1 roket atar ve bir tabanca ile bunlara ait mühimmatlar ele geçirilmiştir."

Açıklamada, ele geçirilen grup üyelerinin 09 Temmuz 2017 tarihinde Antakya ilçesinde iki güvenlik görevlisinin öldürülmesi, 19 Ekim 2017 tarihinde Samandağ İlçesi Sahil Güvenlik Komutanlığına silahlı saldırı yapılması ve arazide arama-tarama faaliyeti icra eden birliğe saldırarak bir güvenlik görevlisinin yaralanması olaylarını gerçekleştiren grup olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Bölgede operasyonların ve arama-tarama faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtildi.