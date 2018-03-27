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    AK Parti Genel Merkezi

    AK Parti'de 3 dönem şartı belediyelere de geliyor: 100 başkan etkilenecek

    © AA/ Murat Kula
    Türkiye
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    AK Parti’de üç dönem siyaset yapanların ara verme zorunluluğunun yerel seçimlerde de uygulanacağı öğrenildi. Buna göre mevcut belediye başkanları arasında en az 100 ismin bu şarta takıldığı belirtiliyor. Parti içi düzenlemeye göre bölgesinde ‘sevilen’ başkanlara üç dönem şartı işletilmeyecek.

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    © AA/ Raşit Aydoğan
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    Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın aktardığına göre, AK Parti’nin üç dönem kuralı kapsamında 2019 yerel seçimlerinde 100’ün üzerinde belediye başkanının olduğu belirlendi. Ancak, son kongrede yapılan tüzük değişikliğiyle hem belediye başkanları hem de milletvekilleriyle ilgili üç dönem kuralının partinin en yetkili organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) kararıyla esnetilmesine olanak sağlanmıştı. AK Parti kurmayları, bu esnetmenin özellikle yerel seçimlerde kullanılacağını ifade etti. 

    'BAŞKA PARTİLERİN KAZANMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK'

    AK Parti kurmayları, “Bazı belediye başkanlarının oy oranı partinin üzerinde çıkıyor. Bu durumda üç döneme takıldığı için aday göstermezsek, başka bir partinin adayı olduğunda kazanma ihtimali çok yüksek isimler var. Bu riski ortadan kaldırmak için bazı başkanların yeniden aday gösterilmesi gerekebilir. Bunun için MKYK kararıyla bazı isimler için üç dönem kuralı uygulanmayacak” dedi.

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    © Fotoğraf: DHA
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    'İHTİYACA BAĞLI'

    7 Haziran seçimlerinden önce AK Parti’de özellikle milletvekili seçiminde, partinin önde gelen isimleri ve bakanlar üç dönem şartına takılmış ve bu durumun esnetilmesi o dönem tartışılmıştı. AK Partili 70 milletvekili üç dönem şartına takılırken, ardından yapılan 1 Kasım seçimlerinde bu kişilerin adaylıkları yeniden gündem olmuştu. Bu isimlerden 24’ü yeniden aday başvurusu yaparak siyasete devam etmişti. Parti, konunun tartışılmasını engellemek için son büyük kongrede kuralı değiştirdi. MKYK bundan sonra hem belediye başkanları hem de milletvekillerinin üç dönem kararını ihtiyaca ve tercihlere bağlı olarak, sürdürebilecek veya kaldırabilecek.

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    Etiketler:
    3 dönem şartı, AK Parti, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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